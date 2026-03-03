¿Quién es quién en la nueva Mesa de las Cortes de Aragón?

La XII Legislatura en Aragón ya ha comenzado. La Mesa de las Cortes tiene sus nuevas caras listas para regir el funcionamiento interno de la Cámara automática. El paso previo a la creación del futuro Ejecutivo autonómico, tarea que queda en manos de PP y Vox, se ha completado con el nombramiento de María Navarro (PP) como presidenta y con Fernando Ledesma (PP) y Fernando Sabés (PSOE) como vicepresidentes. Gerardo Oliván (PP) y Beatriz Sánchez (PSOE) serán los secretarios.

María Navarro Viscasillas es desde este martes la nueva presidenta de las Cortes de Aragón. Su nombramiento supone un paso más en su dilatada carrera en política que le ha llevado prácticamente a ocupar cargos de responsabilidad en todas las instituciones, desde su paso por el Senado (2013-2015), que abandonó por motivos personales para embarcarse en un proyecto ambicioso centrado en Zaragoza, su ciudad natal por la que guarda una gran devoción. Su vida profesional le convierten en uno de los activos más importantes del PP aragonés que preside Jorge Azcón, uno de sus mayores valedores que la incluyó en su núcleo duro en su etapa en el ayuntamiento de la capital aragonesa, sobre todo en los cuatro años de gobierno municipal (2019-2023) en la coalición formada con Ciudadanos (Cs).

El ascenso de María Navarro para convertirse en la segunda autoridad más importante de la comunidad supone un cierre definitivo a dos años y nueve meses de paréntesis en la relación de afinidad inquebrantable entre Azcón y ella. Venían ambos de ese Gobierno de Zaragoza en el que ella ocupó el cargo de responsable de Presidencia, Hacienda e Interior, uno de los pesos pesados en ese equipo que supo darle la vuelta a la realidad económica de la ciudad y que le convirtió en un puntal indispensable de la estrategia del ahora líder conservador, antes de que lo fuera.

Fernando Ledesma era, hasta hoy, el portavoz del PP en las Cortes de Aragón. El popular es un hombre de partido, cercano a la dirección de la formación conservadora en la comunidad. Ledesma ha sido el encargado de dirigir la defensa de la actuación del Gobierno, elevando su tono contra el PSOE y centrando las críticas en el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la salida de Vox del Ejecutivo autonómico, en julio de 2024, el entonces portavoz también se encargó de marcar distancias en la ultraderecha. Sus dos portavoces adjuntas también dan un paso al frente: María Navarro como presidenta de las Cortes y Ana Marín como nueva portavoz popular.

Otro Fernando, Sabés, asume la segunda vicepresidencia de la Mesa. El también secretario general del PSOE en la provincia de Huesca era, también, portavoz socialista hasta hoy. El papel, y el liderazgo en la Cámara, lo asume Pilar Alegría. Sabés asumió la portavocía tras la marcha al Senado de Mayte Pérez y se ha encargado de allanar el camino a Alegría en su regreso a la política aragonesa. El líder de los socialistas en el Alto Aragón fue el más crítico con Javier Lambán en la última parte de su mandado y se erigió como representante del sanchismo en la comunidad, en busca de facilitar la transición hacia el liderazgo de Pilar Alegría. Misión cumplida y un nuevo papel en las Cortes, después de que la portavocía fuera un imposible. El PSOE aún tiene que resolver quién es su portavoz adjunto.

Oliván y Sánchez, secretarios

Las dos secretarías también recaen en dos diputados de PP y PSOE. El primero, Gerardo Oliván, se mantiene en el mismo puesto que ocupó en la legislatura que terminó el pasado mes de diciembre para conovcar el 8 de febrero. La socialista Beatriz Sánchez salta del grupo parlamentario a la Mesa de las Cortes.

Oliván es diputado por Huesca y el presidente del PP en la provincia altoaragonesa. Un veterano de los conservadores en la comunidad, con amplia experiencia en el Parlamento autonómico. Oliván es el único de la mesa que repite con responsabilidad en el control del régimen interno de la Cámara.

Beatriz Sánchez asume la segunda secretaría de la Mesa. Sánchez es hija de Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ y del PSOE en la provincia de Zaragoza, uno de los líderes más importantes del partido en la última década en la comunidad. Sánchez ya fue diputada autonómica en la anterior legislatura y fue cogiendo peso con el paso de los meses, centrándose en la oposición al Departamento de Vivienda. Su inclusión en las listas para las elecciones del 8F se interpretó como un gesto de acercamiento entre Sánchez Quero, uno de los principales aliados de Javier Lambán, y Pilar Alegría, representante del ala sanchista.