La oposición ve "un Aragón ingobernable" con "un PP en manos de Vox" en el inicio de la nueva legislatura

Las nuevas Cortes de Aragón han dado inicio a la XII Legislatura autonómica con una mesa presidida por el PP. Cierto misterio acompañó a la votación, hasta que María Navarro logró los apoyos suficientes en detrimento de una izquierda que no se fía de los pactos entre populares y Vox para el futuro Ejecutivo autonómico. PSOE, CHA e IU cargaron de responsabilidad a Teruel Existe, que se salió de "la política de bloques" y con su abstención facilitó que la segunda máxima autoridad de la comunidad también se tiña de azul PP.

La portavoz del PSOE, Pilar Alegría, volvía este martes a la que fue su casa entre 2015 y 2019, ahora como líder de la oposición. La socialista ha vaticinado "un Aragón ingobernable", ante la falta de acuerdo explícito entre PP y Vox. "Hemos visto la incapacidad para llegar a acuerdos entre las dos fuerzas de la derecha, que toman las decisiones desde Madrid", ha resumido Alegría, que no ve con buenos ojos las conversaciones entre "un partido que no se cree la autonomía y otro que traslada su mandato a Génova". La secretaria general de los socialistas aragoneses ha avanzado que el PSOE hará "una oposición seria y responsable" y ha adelantado que estarán "vigilantes" ante las acciones del nuevo Ejecutivo autonómico.

"Ha vuelto a quedar demostrado que hay tres partidos de izquierda y tres de decididas derechas", ha criticado Jorge Pueyo, portavoz de Chunta Aragonesista, que ha criticado a Teruel Existe por "quitarse la careta y apoyar al peor PP".

El portavoz de CHA en las Cortes, Jorge Pueyo, durante la elección de la presidencia de la Cámara autonómica. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

"Un PP en manos de Vox en Madrid y que hoy representan un pacto de no agresión", ha analizado Pueyo, que ha criticado que Teruel Existe no haya querido "construir un alternativa". "Es un día triste porque la presidencia de las Cortes podría haber caído de otro lado, pero Teruel Existe lo ha impedido", ha insistido el diputado aragonesista.

Guitarte dice que no participa en "juegos de trileros"

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha tenido una valoración "positiva" de la primera jornada de la nueva legislatura. El deseo del portavoz es que la Mesa de las Cortes sea "capaz de gestionar el día a día" para conformar un ciclo político "fructífero para los aragoneses".

Teruel Existe, con su abstención, ha posibilitado que el PP se quede con la presidencia de la Cámara autonómica. Al ser preguntado por esta cuestión, Guitarte se ha defendido asegurando que Teruel Existe "no participa en la política de bloques" ni hace "juegos de trileros" con los puestos de responsabilidad. "Tenemos una posición reivindicativa contra los dos bloques y predicamos con la transversalidad", ha resumido el diputado turolense.

La diputada de IU-Movimiento Sumar en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha opinado que la XII Legislatura comienza "de una manera inestable, frágil y con una Presidencia que es casi una interinidad", además de criticar la "irresponsabilidad" del presidente del Gobierno de Aragón en funciones, Jorge Azcón, por "traernos a este momento".

En este punto, la también líder de IU ha asegurado que "desde el orgullo y privilegio que supone ser voz de la ciudadanía desde nuestro escaño, con todo el compromiso y con la máxima entrega y dedicación vamos a estar haciendo oposición férrea y firme a estas políticas de ultras derechas, porque ya son evidentemente lo mismo".

Ana Marín, que ha confirmado que será la portavoz del PP durante la nueva legislatura, ha defendido que el objetivo de su partido será "seguir por la senda de la prosperidad" marcada por el Gobierno de Jorge Azcón. "El PP quiere continuidad en el trabajo, en el consenso y en el diálogo", ha resumido Marín, que se ha limitado a defender negociaciones "con discreción y prudencia" con Vox