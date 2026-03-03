Aragón cierra febrero con 779 desempleados más y alcanza los 50.374

El paro registrado en las oficinas de los servicios públicos de empleo ha subido en 779 personas en febrero en Aragón en relación al mes anterior (+1,57%), alcanzando los 50.374 desempleados, según datos publicados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

En términos interanuales, el paro disminuye un 4,2%, con una fuerte bajada en Teruel (-7,46) y algo más moderada en Huesca (-4,75%) y Zaragoza (-3,74%), con un total de 2.211 personas menos en desempleo con respecto a febrero de 2025.

Destaca el aumento en el desempleo registrado en la provincia de Zaragoza, que suma 604 parados más (+1,57%) y se coloca como la tercera en la que más se incrementa en términos absolutos, sólo por detrás de Madrid y Barcelona. La subida del desempleo también es fuerte en Huesca (+2,9% y 192 personas), mientras baja ligeramente en Teruel (-0,4% y 17 personas).

Por sectores, lidera el aumento del paro el sector servicios, que suma 579 desempleados más, seguido del colectivo sin empleo anterior -220--, la agricultura -24- y la industria -21-. Solo desciende en la construcción, que tiene ahora 65 personas menos demandando empleo. En la provincia de Teruel, sólo sube en la industria, en concreto en dos personas.

A nivel nacional, el número de personas desempleadas registradas en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de febrero, ha aumentado 3.584 personas en relación con el mes de enero (0,15%). De esta forma, el paro registrado se ha situado en 2.442.646, el nivel más bajo en este mes desde febrero de 2008.

Afiliados a la seguridad social

Por otra parte, el número de afiliados a la Seguridad Social ha aumentado en Aragón en febrero en 2.408 personas respecto al mes anterior, lo que supone un repunte del 0,38 por ciento hasta situar la cifra total de cotizantes en 629.231. Según los datos publicados por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, respecto a un año antes la afiliación ha crecido en 12.807 trabajadores, un 2,08 %.

En el segundo mes del año respecto a enero, la afiliación por provincias ha subido en la de Zaragoza en 1.479 personas y un 0,32 %, hasta 462.404 cotizantes, en la de Huesca en 660, un 0,61 %, hasta 108.575 afiliados, y en la de Teruel, en 269 personas y 0,46 %, hasta 58.252 afiliados.

En comparación con febrero de 2025, la afiliación ha subido en las tres provincias: en 9.895 personas en Zaragoza, en 2.525 en Huesca y en 388 en Teruel, lo que representa variaciones al alza del 2,19 %, 2,28 % y 0,67 %, respectivamente.

De los 629.231 afiliados a la Seguridad Social en Aragón en febrero, 531.618 estaban adscritos al régimen general (de ellos, 10.313 al agrario y 9.370 al del hogar) y 97.613 al de autónomos.

En la provincia de Zaragoza, 398.098 cotizantes pertenecían al régimen general y 64.306 al de autónomos, en Huesca los adscritos en el régimen general llegaban a 87.565 y los autónomos a 21.010 y en Teruel, 45.955 eran afiliados adscritos al régimen general y 12.299 al de autónomos.

A finales de febrero, 226 trabajadores permanecían en ERTE en Aragón (104 hombres y 122 mujeres): 172 en la provincia de Zaragoza, 21 en la de Teruel y 33 en la de Huesca.