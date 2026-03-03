El pequeño y bonito pueblo de Teruel que revoluciona la Semana Santa con un concierto de Leticia Sabater: "Nadie se va a aburrir"

Leticia Sabater va a continuar muy ligada a Aragón durante todo el 2026. La polémica artista catalana cuenta con una agenda completísima para los próximos meses y va a realizar diversas paradas en pequeños pueblos de Zaragoza, Huesca y Teruel. La actividad de Sabater se multiplicará de cara al verano debido a la habitual apuesta de las comisiones de fiestas de contratarla para el acto central de la semana grande de la localidad. Su última paso por Aragón fue a principios de febrero cuando hizo bailar a todo Paracuellos de Jiloca, una pequeña localidad de la Comunidad de Calatayud.

La apretada agenda de Leticia Sabater, que se puede consultar en su página web, no contempla ninguna parada en Zaragoza, Huesca y Teruel hasta el próximo mes de abril. Un pequeño y bonito pueblo de Teruel ha decidido revolucionar la Semana Santa con un concierto de la artista barcelonesa entre procesiones y eucaristías.

Leticia Sabater será la estrella del Sábado Santo (4 de abril) en el Pabellón Municipal de Aliaga, un pequeño pueblo de poco más de 300 habitantes en el corazón de la provincia turolense. Se trata de un día muy importante para los católicos, ya que se trata de una jornada de luto y silencio tras la muerte de Cristo cuando no se celebran misas y hay mucha menor actividad procesional.

Qué ver en Aliaga

Aliaga es uno de los pueblos más bonitos de Aragón enclavado en un paisaje único protegido como Parque Geológico. Los alrededores de la localidad fueron modelados durante millones de años mostrando pliegues, fallas y estratos visibles a simple vista. La montaña se quiebra, se eleva y se abre en gargantas acompañando el curso del Guadalope, creando un escenario tan espectacular como accesible.

Uno de los puntos más visitados del pueblo turolense son sin duda las 'pasarelas' de la Hoz Mala que discurren por un cañón dejando vistas espectaculares. Además, este sendero conecta con otro muy conocido como son los Estrechos de Valloré donde no faltan las pasarelas y los puentes. Y es que los senderos son algo muy habitual en el entorno de Aliaga, considerado uno de los pueblos mágicos de España, conectando el patrimonio histórico del casco urbano con el natural.

Pasarelas del Guadalope en Aliaga / PUEBLOS DE MÁGICOS

Sin salir de la localidad turolense se puede visitar, la iglesia parroquial de San Juan Bautista, con un esbelto campanario rematado en la punta. También merece una visita el edificio del Ayuntamiento, que destaca por su lonja de arcos rebajados. En las afueras de Aliaga encontrarás el Santuario de la Virgen de la Zarza que se accede por un puente romano-medieval.

Interior del Santuario de la Virgen de la Zarza / AYUNTAMIENTO DE ALIAGA

El patrimonio monumental con más historia de Aliaga es sin duda el castillo de la Encomienda, del siglo XII, que ocupa más de 4000 metros cuadrados siendo uno de los más grandes de todo Teruel. El deterioro de su preciosa muralla comenzó tras las Guerras Carlistas ya que los graves daños tras el bombardeo no fueron reparados en ningún momento. Las murallas y los torreones se conservan de este precioso castillo roquero, antigua fortaleza de la Orden de San Juan, al que se puede subir a través de un sendero.