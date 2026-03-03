El PSOE ganaría en Aragón si Sánchez convocara las elecciones generales mañana

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó este martes, en plena sesión constitutiva de las Cortes de Aragón, su análisis postelectoral de las elecciones autonómicas del pasado 8 de febrero. En su análisis, también pregunta a los encuestados cuál sería el sentido de su voto si se celebrasen elecciones generales «mañana». Y en esta clásica pregunta del CIS se le da la victoria a Pedro Sánchez, que sería la primera fuerza con un 25,2% de los votos. El PP quedaría en segundo lugar con un 20,9% de los votos, seguido muy de cerca por Vox, con un 18,7% de los sufragios. En esta encuesta postelectoral los encuestados señalan también cuáles han sido los principales temas que han marcado la campaña electoral, cuándo decidieron su voto o entre qué alternativas dudaron los electores que no tienen un partido fiel elecciones tras elecciones.

En la clásica pregunta de la intención del voto, los encuestados sitúan al PSOE de Pedro Sánchez como primera fuerza. Entre las izquierdas, Sumar se quedaría en cuarta fuerza a mucha distancia con el 9% de los votos. Y también el 8% de los votantes confiesa que, en unas elecciones generales, no iría a votar.

Pero más allá del mapa nacional y teniendo en cuenta que poco tienen que ver el enfoque de las elecciones autonómicas y de las generales, la lectura de las elecciones aragonesas anticipadas refleja que más del 53% de los aragoneses tenían decidido su voto «mucho antes» incluso de que se celebrara la campaña electoral, muestra de la fidelidad del voto en los partidos mayoritarios, principalmente. Casi el 20%, sin embargo, tomó la decisión en la última semana de la campaña electoral y el 12,7% acabó de decidir su sufragio al inicio de esta.

Las diferencias por partidos son, también, notables. Los votantes de Vox son los que estaban convencidos desde antes (casi el 70% del total), mientras que el 11,8% de los electores de CHA lo decidieron durante la jornada de reflexión, muestra del crecimiento que logró el partido liderado por Jorge Pueyo durante toda la campaña aragonesa e, incluso, en la recta final de la misma.

Casi el 15% de quienes optaron por Teruel Existe lo decidieron el mismo día de las elecciones, igual que el 12,5% de los votantes que optaron por la coalición UI-Sumar. En el caso de los dos grandes partidos, PP y PSOE, el grueso de sus votantes (más del 60%) ya estaban convencidos antes de que comenzara la carrera electoral, pero tanto Jorge Azcón como Pilar Alegría convencieron a entre un 20% y un 30% de sus votantes (respectivamente) durante la campaña electoral. Una muestra de que estos quince días antes de las votaciones pueden ser determinantes para el futuro de los candidatos.

Las dudas por bloques

Como en todos los procesos electorales, parte del resultado lo decidieron, precisamente, los votantes indecisos. Y en esta contienda electoral del pasado 8 de febrero las principales dudas por bloques se concentraron en cuatro partidos, los cuatro que obtuvieron mejores resultados electorales.

Por un lado, los electores de derechas dudaron entre el Partido Popular y Vox. Y los votantes progresistas, principalmente, entre el PSOE y Chunta Aragonesista. De hecho, el 18,5% de los votantes que dudaron entre varias opciones lo hicieron entre el PSOE y CHA, y el 16,2% de los electores que dudaron lo hicieron entre el PP y Vox. Además, más de un 9% de los aragoneses que no tenían decidido su voto se debatían entre CHA e IU-Sumar. Además, casi un 5% de los votantes dudaron entre votar a Vox, o a Se Acabó la Fiesta (SALF), el partido de Alvise Pérez, que se quedó a pocos centenares de votos de sacar su primer diputado en las Cortes de Aragón.

Los temas de debate

La campaña electoral comenzó en Aragón con el problema del acceso a la vivienda como principal preocupación de los aragoneses, pero el desarrollo de la campaña puso sobre la mesa otros asuntos que acabaron acaparando el debate público. Así lo detectaron los electores, que en esta encuesta postelectoral del CIS señalan que la inmigración fue el asunto principal del que se habló durante la campaña, en primer lugar, y desbancando a los mencionados problemas de la vivienda. La inmigración fue el tema más debatido por los candidatos para los votantes, con un 13,7%, seguido de cerca por el tema de la vivienda (13,2%). En tercer lugar, se coló la financiación «o la falta de financiación autonómica» con un 6,1%, seguido por la corrupción (5,4%) y la sanidad (4,4%) como los asuntos principales sobre los que se debatió en campaña.

Finalmente, una vez conocido el resultado electoral, la inmensa mayoría de los votantes asegura que mantendría el sentido de su voto (92,2%). El 6,2%, sin embargo, confiesa que lo cambiaría. Y dentro de este porcentaje, la inmensa mayoría son votantes que eligieron a SALF el pasado 8 F. El siguiente mayor porcentaje de arrepentimiento con el voto lo aglutina IU-Sumar (más del 14%), seguido por Teruel Existe (11,3%) y el PSOE (8,4%).