Rolabo invertirá ocho millones de euros en ampliar su planta de Malpica y aspira a generar 90 empleos hasta 2030

La farmacéutica Rolabo invertirá casi ocho millones de euros enla nueva fase de su ampliación de su planta en el polígono zaragozano de Malpica. Una adaptación para la que ya ha presentado el nuevo informe de impacto ambiental, en fase de alegaciones, en una operación de crecimiento a cuatro años. El objetivo de la empresa, que asegura que aumentará la producción pero sin llegar al límite para el que tiene permiso, es generar unos 90 empleos directos hasta 2030, año en el que concluye el plan proyectado por la firma. Rolabo ha presentado más de una veintena de modificaciones, entre actualización de estructuras y construcción de nuevas, que desarrollará en cuatro fases de un año de duración y que harán que la empresa aumente considerablemente sus consumos de agua y electricidad.

La firma ha presentado una solicitud de modificación sustancial de la autorización ambiental que tiene ahora, debido a que el cambio excede varios puntos de consumo de materias primas o de generación de residuos, entre otros apartados. La segunda fase de la ampliación de la empresa instalada en Malpica tiene "el objetivo de adaptar la instalación de Rolabo a las actuales demandas del mercado, clientes y producción". En ese plan se incluye la ampliación de instalaciones, reactores, tanques, secaderos o líneas de biosíntesis, pero también la instalación de una nueva caldera, de cuatro lavadores de gases de diferentes tipos o la ampliación de un almacen de materias primas. También algunos cambios en reactores, la instalación de poaneles fotovoltaicos o la ampliación de algunas oficinas y del aparcamiento.

La empresa cuenta en la actualidad con "aproximadamente 230 empleados directos, entre personal de producción, desarrollo e investigación, ingeniería, mantenimiento, administrativ o gerencia", según consta en el documento presentado. Con el desarrollo del plan fijado para el próximo lustro, Rolabo pretende incorporar "de forma gradual, cerca de 90 trabajadores cualificados" como empleo directo. Los perfiles que buscará la farmacéutica estarán "dentro de los ámbitos químico, ingeniero-químico, biotecnológico, y de calidad". Así, la firma espera que la plantilla de Malpica crezca en torno a un 40%.

Pese a la importante intervención en la planta de Malpica, Rolabo no espera unos cambios muy grandes en la producción de la estructura. La fábrica zaragozana tiene autorizada una capacidad máxima de 950,21 toneladas al año de producción, "cantidad muy por encima de la que se produce actualmente y de la máxima estimada a producir en el horizonte 2030", cuando el plan de ampliación esté terminado. Según explica Rolabo en el documento de la modificación ambiental, "la producción real de la planta en las cuatro últimas anualidades ha sido muy inferior a la capacidad máxima autorizada, ya que la producción se ha orientado hacia las necesidades del sector, que en la actualidad demanda principios activos de alta potencia, cuyo volumen de producción es muy pequeño, en detrimento de otros productos de mayor tonelaje pero cada vez menos demandados". La empresa admite que "con la ampliación de las instalaciones y la especialización total de la compañía hacia principios de alta potencia, la compañía no esperar superar la capacidad máxima de producción autorizada".

Donde sí se refleja un crecimiento es en el consumo para generar estos productos farmacéuticos. Rolabo aumentará el uso de materias primas un 250%, desde las 5.024 toneladas al año hasta las 13.000 toneladas. Un crecimiento del 250% también se registra en electricidad, pasando de 2.846 MWh a 19.078 MWh. Bien es cierto que en este apartado incluye el crecimiento de los paneles fotovoltaicos, de próxima instalación. Rolabo consumirá un 20% más de gasóleo y hasta un 400% más de agua, pasando de 27.9440 metros cúbicos anuales hata los 113.601 metros cúbicos en el mismo período.

Noticias relacionadas

"La planta zaragozana propiedad de Rolabo está destinada a la fabricación de principios activos para la industria farmacéutica y veterinaria", explica la firma, que detalla que la fabricación de productos terminados se realiza en "dos únicos procesos productivos; síntesis química y vía fermentativa". El nuevo plan no modificará el funcionamiento de la empresa, que seguirá teniendo tres turnos de producción de ocho horas, durante todos los días del año.