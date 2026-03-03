Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper

Los registros que la Guardia Civil está realizando desde primera hora de este martes en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid, así como en el domicilio de la capital aragonesa del fundador y presidente de la compañía, Fernando Samper, se ha saldado a esta hora con seis detenidos. En total, el SEPRONA ha llevado a cabo 12 registros, una decena en Madrid y los dos citados en Zaragoza, dentro del marco de la operación Perserte, que investiga una presunta trama de corrupción ligada a los permisos medioambientales del clúster del Maestrazgo.

Los registros, en los que también participan agentes de la USECIC (Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia), han comenzado en torno a las 7.30 horas en una sede de Forestalia que, ubicada en pleno corazón de Zaragoza (Coso 33, junto a la plaza España), ya fue inspeccionada por agentes de la UCO el pasado mes de diciembre, en ese entonces por su presunta relación con la trama de mordidas y corrupción que salpica al PSOE y que acabó con la detención de Leire Díez.

La investigación se centra ahora en los presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. Según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, además de en la casa de Samper, también se están llevando a cabo registros domiciliarios en Madrid, concretamente, en las viviendas de Roberto y Eduardo Pérez Águeda.

También consta como investigado un exalto funcionario del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), Eugenio Jesús Domínguez Collado, quien ostentó el cargo de subdirector general de evaluación ambiental. La investigación apunta a Domínguez Collado por, supuestamente, cobrar mordidas para dar el visto bueno a los proyectos a través de las empresas que manejaban los hermanos Pérez Águeda.

No se descartan más diligencias

La causa, según explican desde el ministerio, tiene su origen en esa posible manipulación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA), necesarias para la tramitación de proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos, beneficiando de facto a Forestalia para varios proyectos ubicados en la provincia de Teruel, el denominado clúster del Maestrazgo.

Las actuaciones continúan abiertas y desde Interior no descartan nuevas diligencias. En relación con los proyectos objeto de análisis, la investigación examina también si la tramitación ambiental tuvo en cuenta de forma adecuada los posibles efectos sobre el entorno, tales como la afección a la avifauna y quirópteros, el impacto paisajístico o la alteración de hábitats y usos del suelo.

La operación de este martes ha sido llevada a cabo por Unidad Central Operativade Medio Ambiente (UCOMA), bajo la dirección del Juzgado de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel, Plaza nº 1, en coordinación con la Fiscalía de Medio Ambientede Teruel.