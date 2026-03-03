¿Qué supone ostentar la Presidencia de las Cortes de Aragón? Este es el salario y las funciones del presidente del Parlamento aragonés

Ostentar la Presidencia de las Cortes de Aragón supone, además de un salario muy por encima de la media de las retribuciones en Aragón, convertirse en la segunda autoridad de Aragón, tan solo por detrás del presidente del Gobierno de Aragón y en la terna de autoridades públicas más importantes de la comunidad autónoma junto a la Justicia de Aragón, que hoy representa Concepción Gimeno Gracia.

Además de percibir un salario de unos 9.000 euros mensuales (entre el salario, el complemento por el puesto, el complemento de actividad y las indemnizaciones o dietas por viajes) el Presidente o Presidenta de las Cortes de Aragón se encarga, entre sus funciones principales, de moderar los debates en los plenos del Parlamento aragonés, y de ser el rostro visible del poder legislativo aragonés en multitud de actos institucionales. Además, preside la Mesa de las Cortes, órgano que se encarga de organizar el debate y el tratamiento de los temas en los sucesivos plenos.

Su labor empieza a ejercerse nada más ser elegido. Este mismo martes, después de que quede conformada la nueva Mesa de las Cortes, el presidente o presidenta electo dirigirá unas palabras al hemiciclo que ha depositado en él su confianza, marcando así el inicio de la XII legislatura.

A partir de ahí, se abrirá un nuevo plazo a tener en cuenta para el desarrollo del nuevo mandato. Los partidos tendrán ocho días para confeccionar los grupos parlamentarios y, a partir de ahí, elegir formalmente a sus portavoces. Por ahora, solo el PP no ha desvelado quién ejercerá esta función en la nueva etapa, mientras Pilar Alegría lo hará en el PSOE; Jorge Pueyo, en CHA; Tomás Guitarte, en Teruel Existe; Marta Abengochea, en IU-Sumar; y Alejandro Nolasco, en Vox, aunque este puesto puede cambiar si finalmente los de Abascal entran en el Gobierno de Aragón.

Lo que dice el reglamento: estas son las funciones del presidente

Según se recoge en el reglamento de las Cortes de Aragón, corresponde a la Presidencia de la Cámara representarla "en las relaciones institucionales que esta mantenga", "proponer candidato a la Presidencia de la Diputación General de Aragón en los términos del artículo 215 del Reglamento", "convocar y presidir las sesiones del Pleno", "convocar y presidir la Mesa, la Junta de Portavoces y la Diputación Permanente", "convocar y presidir cualquier comisión, si bien solo dispondrá de voto en aquellas de las que forme parte", y "mantener el orden en las sesiones que presida y en el recinto parlamentario, conceder la palabra, ordenar el cierre de los debates, someter a votación los asuntos y proclamar el resultado de las votaciones".

Además, debe "dirigir y coordinar la acción de la Mesa", "velar por la marcha eficaz de los trabajos parlamentarios", adoptar o proponer al Pleno "la adopción de cuantas medidas disciplinarias o de otro carácter sean precisas para garantizar la estricta aplicación del Reglamento y el mantenimiento del orden dentro del recinto parlamentario". También "cumplir y hacer cumplir el reglamento, interpretándolo en caso de duda y supliéndolo en caso de omisión", así como ordenar los pagos y cualquier otra función no prevista y que le sea delegada.

10 días para proponer un candidato y 2 meses para elegir presidente

La actividad parlamentaria a partir de este martes está pautada y con ella se pone en marcha la actividad del nuevo o nueva presidente de las Cortes. La Presidencia de las Cortes realizará una ronda de consultas con todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria (Partido Popular, PSOE, Vox, Chunta Aragonesista, Teruel Existe e Izquierda Unida-Sumar, en esta ocasión) y, después de escuchar a la Mesa de la Cámara, propondrá un candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón. Con toda probabilidad, será Jorge Azcón el candidato propuesto en este trámite.

Esta propuesta también está marcada en el calendario, ya que debe formularse "dentro del plazo máximo de diez días a partir de la constitución de las Cortes", esto es, hasta el 18 de marzo. Una vez formulada la propuesta, el presidente o presidenta de las Cortes tendrá que convocar el pleno de investidura.

En el pleno de investidura, el candidato deberá contar, en la primera votación, con la mayoría absoluta del Parlamento (34 diputados) y, si no, se procedería a una nueva votación, 24 horas después, en la que sería suficiente con una mayoría simple (más síes que noes). De no lograrlo en este primer intento, se tramitarían las sucesivas propuestas, siguiendo este mismo proceso, con un margen entre ellas de no más de diez días.

Transcurridos dos meses de la constitución de las Cortes, sin presidente del Gobierno elegido, estas quedarían disueltas y los aragoneses tendrían que ir, de nuevo, a las urnas. Una situación que, por ahora, no se contempla en Aragón ya que todo apunta a que el secretismo y el hermetismo de las negociaciones entre el PP de Jorge Azcón y Vox es sinónimo de que ha habido acuerdo para este nuevo mandato.