Abascal saca pecho de haber "despreciado la posibilidad de tener cargos" en la Mesa de las Cortes de Aragón
El presidente de Vox recalca que ni en Aragón ni en Extremadura habrá acuerdo con el PP por cargos "mientras no haya un cambio de rumbo en las políticas y medidas concretas"
Un día después de que la abstención de Vox y de Teruel Existe le permitieran al Partido Popular en Aragón hacerse con la Presidencia de las Cortes de Aragón, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha sacado pecho desde su ruta por la campaña electoral de Castilla y León de haber "despreciado la posibilidad de tener cargos" en el Parlamento aragonés. Después de confirmarse su rechazo a la investidura de la popular María Guardiola en Extremadura, Abascal ha reclamado del PP un "cambio de rumbo en las políticas" antes de cualquier reparto de puestos en un hipotético gobierno de coalición.
Abascal ha asegurado que ambas formaciones se podrán poner de acuerdo "cuando se pase de las musas al teatro y cuando se concreten medidas precisas, medidas con presupuesto y medidas que supongan un cambio de rumbo respecto a las políticas migratorias, a las políticas verdes que arruinan el campo, sobre las políticas fiscales".
Aunque Guardiola se enfrenta este viernes a una nueva investidura en la que solo necesita una mayoría simple, el líder de Vox no ha desvelado sus cargas y ha insistido en que si hay un acuerdo "en las próximas semanas, pues podremos seguir con la mano tendida para un acuerdo". Ha reiterado que Vox está dispuesto a seguir dialogando "contrarreloj, medida a medida" pero ha agregado que "es difícil resolver en dos días lo que no se ha resuelto en unos meses".
Además, ha insistido en la idea trasnmitida al principio de la semana de que "no hay que precipitarse". "Hay otras oportunidades de investidura si no es posible en las próximas horas, pero nosotros seguimos con la mano tendida y somos los principales convencidos de que hay que construir una alternativa, igual que en Aragón", ha añadido Abascal.
Así, ha defendido el presidente de Vox que "en Aragón hemos demostrado que no tenemos ningún interés sobre los cargos, que lo que nos interesa es el cambio de rumbo de las políticas y medidas concretas".
"Como todavía no hay ningún avance en ese sentido, hemos despreciado la posibilidad de tener cargos dentro del propio Parlamento de Aragón y eso va a seguir siendo así", ha dicho Abascal, que no ha dado pistas tampoco de cómo seguirán las negociaciones en la comunidad autónoma.
"No vamos a hablar de ningún tipo de cargo, de ninguna responsabilidad concreta, hasta que no estemos seguros de que hay medidas de verdad que permiten ese cambio de rumbo que reclamamos en Castilla y en León, que hemos reclamado en Extremadura y que también reclamamos durante las elecciones en Aragón", ha concluido Abascal.
