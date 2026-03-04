La aragonesa Tecnyconta, filial de Consolis, se expande con la adquisición de una empresa de Burgos

La evolución del sector de la construcción hacia modelos más industrializados, eficientes y sostenibles está redefiniendo el desarrollo de infraestructuras en mercados estratégicos. En este contexto, Consolis Tecnyconta, filial española con sede en Tauste (Aragón) del grupo francés, líder europeo en prefabricado de hormigón, adquiere la compañía IBP. Una decisión estratégica que busca continuar con el desarrollo de soluciones técnicas de vanguardia que den respuesta a la creciente sofisticación de sectores clave como el logístico, el de centros de datos y el residencial.

“La adquisición de IBP supone una apuesta decidida por la innovación. Queremos seguir evolucionando nuestras soluciones específicas para mercados que hoy lideran la transformación económica, como el logístico, el de centros de datos y el residencial de vanguardia”, ha señalado Marcelo Miranda, CEO de Consolis Tecnyconta.

Fundada en 2017, IBP cuenta con una planta principal en Fresnillo de Dueñas (Burgos) y oficinas en Zaragoza y Madrid. Es una compañía reconocida por la calidad de sus soluciones, el cumplimiento riguroso de plazos y la alta cualificación de su equipo técnico. Su adquisición permite a Consolis Tecnyconta integrar un equipo humano de cerca de 200 profesionales especializados.

En los últimos años, Consolis Tecnyconta ha reforzado su compromiso hacia la mejora continua mediante la colaboración con clientes, universidades, centros tecnológicos y start ups. Desde su centro de innovación, TecnyHUB, ha impulsado el desarrollo de la línea de prefabricado de hormigón sostenible Green Spine Line, basada en la optimización estructural y la eficiencia de materiales y recursos desde la fase de diseño. Estos productos ya alcanzan reducciones de huella de carbono superiores al 40%, frente al prefabricado de hormigón estándar de la compañía, sin comprometer prestaciones técnicas ni durabilidad.

Consolis Tecnyconta es un referente en prefabricados de hormigón y construcción industrializada en España. / Consolis Tecnyconta

Fruto de esta inversión y de un desarrollo tecnológico constante, han surgido líneas de negocio especializadas como TecnyData, orientada a la construcción de centros de datos, y TecnyHome, enfocada en la edificación residencial industrializada. Ambas líneas trasladan estas innovaciones a proyectos de alta exigencia técnica y aceleran la transformación sostenible de la construcción.

Con la integración de IBP, Consolis Tecnyconta impulsa una nueva etapa en la evolución de sus soluciones industrializadas, reforzando el desarrollo tecnológico de TecnyData y TecnyHome y consolidando su apuesta por una construcción más eficiente y baja en carbono. La operación se enmarca en una visión a largo plazo orientada a profundizar en la especialización técnica y en la aplicación real de la innovación al mercado.

“Estamos muy ilusionados con la integración de una compañía tan reconocida, con un equipo tan cualificado como IBP. Esta operación reafirma nuestro compromiso con la industrialización de la construcción basada en la eficiencia operativa y la sostenibilidad, y nos permite seguir avanzando en el desarrollo de soluciones constructivas de bajo impacto ambiental y alto rendimiento en España”, ha concluido Miranda.