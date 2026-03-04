La Cámara de Comercio de Zaragoza confía en que la ruptura comercial anunciada por Trump no se materialice

La Cámara de Comercio de Zaragoza confía en que la amenaza de ruptura comercial anunciada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no se materialice. En una nota de prensa, han señalado que las recientes declaraciones de Donald Trump, en las que señaló EEUU iba a "cortar todo el comercio" con España, han generado una nueva etapa de incertidumbre para el sector exportador aragonés.

"Desde la Cámara de Comercio seguimos muy atentos para ver si esta amenaza se traducirá en medidas reales o si permanecerá en el plano retórico. Basándonos en precedentes donde anuncios similares no tuvieron consecuencias prácticas, mantenemos la expectativa de que la situación no escale más allá de las declaraciones".

Por el momento, "el encaje legal de un hipotético embargo o sanciones carece de concreción". En este sentido, la Comisión Europea ha recordado que la Política Comercial Común es competencia exclusiva de la UE, que negocia en nombre de los 27 Estados miembros. Bruselas subraya la necesidad de respetar los tratados vigentes y reafirma a España como un socio comercial fiable, han continuado.

Aunque la exposición de Aragón al mercado estadounidense es menor que la media nacional, las exportaciones de la comunidad alcanzaron los 251 millones de euros en 2025, lo que representa el 1,61% del total regional. Durante este periodo, 643 empresas operaron en Estados Unidos, de las cuales 252 mantienen una actividad exportadora regular.

Si tenemos en cuenta la evolución en el último año, merece la pena destacar la diferente tendencia que muestran las relaciones de Aragón con Estados Unidos que han presentado un crecimiento del 7,13% frente al descenso del -8% de las exportaciones del total de España.

Los principales sectores exportados son bienes de equipo (43,89%), Alimentación y bebidas (18.08%), Semimanufacturas como papel, vidrio, hierro o acero (10,50%) y Productos químicos (10%), todos con comportamientos favorables en el año 2025. Por el lado de las importaciones, Aragón importó 198 millones con origen Estados Unidos en 2025.

Aquí los sectores están mucho más agrupados en semimanufacturas (60%), con productos químicos a la cabeza, principalmente materias primas plásticas y bienes de equipo (26%), donde las aeronaves y aparatos de precisión encabezan las importaciones.

Aunque la exposición directa "no es elevada", la Cámara ha destacado que, tras el mercado europeo --que concentró el 77,39% de nuestras ventas en 2025--, Estados Unidos se consolida como el cuarto socio comercial extraeuropeo de Aragón. Solo superado por Turquía, Marruecos y China, "este mercado representa una oportunidad estratégica clave para la expansión de las empresas aragonesas", han concluido.