Los centros de Aragón vuelven a protestar contra la concertación del Bachillerato: "Educación pública y de calidad para el mundo entero"
Alumnos y profesores se han concentrado a las puertas del CPI Gascón y Marín de Zaragoza con pancartas en defensa de la enseñanza pública
Vuelven las protestas contra la "privatización" de la educación pública en Aragón. Alumnos, profesores y familias se han concentrado en las puertas de sus centros este miércoles por la mañana para rechazar la concertación de la etapa de 0 a 3 años y de Bachillerato impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón, ahora en funciones. "Educación, educación, educación, te quiero. Pública y de calidad, pública y de calidad, y para el mundo entero", han coreado en el colegio Gascón y Marín de Zaragoza, en el que a primera hora de la mañana se han movilizado cerca de un centenar de personas para defender la enseñanza pública. A la hora del recreo se sumarán a ellos los instituos.
"No hay profesionales, no hay educación. ¡Soluciones ya!", clamaba una de las pancartas que sujetaban los más pequeños del CPI Gascón y Marín este primer miércoles de protestas. Les acompañaban sus profesores y otros miembros de la comunidad educativa que volvían a reivindicar el lema "Dinero público para la escuela pública".
Esta misma imagen se repeitrá los próximos miércoles de marzo y el 10 de abril la comunidad educativa celebrará la "fiesta de la escuela pública", en la que los centros podrán compartir sus trabajos y sus singularidades en una "jornada lúdica, con actividades y actuaciones diversas". Con estas acciones, convocadas por partidos políticos, asociaciones y sindicatos, continúan las movilizaciones que comenzaron en el mes de noviembre por estas mismas razones y que terminaron con una gran manifestación que recorrió las calles del centro de Zaragoza. A ella se sumó la huelga que convocó CGT en enero, con el Ejecutivo aragonés ya en funciones.
- La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
- El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
- Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
- Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
- Asador Fajardo, el restaurante de Zaragoza que vende 40.000 calçots al año: 'No tienen mucho misterio
- El barrio de Zaragoza que abastece a dos distritos pide que las mejoras lleguen también a sus vecinos y calles a cota cero
- Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
- Motorland Aragón será el circuito de reserva de Dorna para el Mundial de MotoGP de 2027