Los centros de Aragón vuelven a protestar contra la concertación del Bachillerato: "Educación pública y de calidad para el mundo entero"

Vuelven las protestas contra la "privatización" de la educación pública en Aragón. Alumnos, profesores y familias se han concentrado en las puertas de sus centros este miércoles por la mañana para rechazar la concertación de la etapa de 0 a 3 años y de Bachillerato impulsada por el Gobierno de Jorge Azcón, ahora en funciones. "Educación, educación, educación, te quiero. Pública y de calidad, pública y de calidad, y para el mundo entero", han coreado en el colegio Gascón y Marín de Zaragoza, en el que a primera hora de la mañana se han movilizado cerca de un centenar de personas para defender la enseñanza pública. A la hora del recreo se sumarán a ellos los instituos.

"No hay profesionales, no hay educación. ¡Soluciones ya!", clamaba una de las pancartas que sujetaban los más pequeños del CPI Gascón y Marín este primer miércoles de protestas. Les acompañaban sus profesores y otros miembros de la comunidad educativa que volvían a reivindicar el lema "Dinero público para la escuela pública".

Esta misma imagen se repeitrá los próximos miércoles de marzo y el 10 de abril la comunidad educativa celebrará la "fiesta de la escuela pública", en la que los centros podrán compartir sus trabajos y sus singularidades en una "jornada lúdica, con actividades y actuaciones diversas". Con estas acciones, convocadas por partidos políticos, asociaciones y sindicatos, continúan las movilizaciones que comenzaron en el mes de noviembre por estas mismas razones y que terminaron con una gran manifestación que recorrió las calles del centro de Zaragoza. A ella se sumó la huelga que convocó CGT en enero, con el Ejecutivo aragonés ya en funciones.