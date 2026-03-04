Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia SánchezRegistro ForestaliaCasademont ZaragozaVall CompanysReal ZaragozaGuerra Irán
instagramlinkedin

Qué es el clúster del Maestrazgo, el mayor proyecto eólico del país que la Guardia Civil pide paralizar y que ha puesto en el punto de mira a Forestalia

La inversión contemplada por la nueva promotora, la danesa CIP, supera los 1.100 millones de euros para 122 aerogeneradores repartidos entre nueve municipios turolenses

Geoparque del Maestrazgo (Teruel), cerca de donde se ubicarán varios de los aerogeneradores del macroparque.

Geoparque del Maestrazgo (Teruel), cerca de donde se ubicarán varios de los aerogeneradores del macroparque. / JUAN EMILIO PRADES BEL

Alberto Arilla

Alberto Arilla

Zaragoza

Los paisajes del Maestrazgo acumulan ya varios años en el debate público. En sus lindes, en la frontera entre las provincias de Teruel y Castellón, estaba (y está, a día de hoy) proyectado el mayor proyecto eólico del país, un clúster del Maestrazgo que también fue objeto de disputas durante la reciente campaña electoral en Aragón. Ahora, la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) del Seprona lo ha vuelto a situar en el foco, al pedir su paralización inminente al juzgado tras los registros efectuados durante la jornada del martes en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de su fundador y presidente, Fernando Samper Rivas, quien llegó a estar detenido aunque acabó el día en libertad, dentro de la 'Operación Perserte'.

El origen de este proyecto se remonta al principio de esta década. Promovido por Forestalia, incluía hasta 20 parques eólicos distintos y un total de 155 aerogeneradores de última generación. No fue hasta julio de 2024 cuando el Consejo de Ministros -sin el apoyo de Sumar, uno de los dos socios de la coalición junto al PSOE- aprobó, a última hora, la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable, a pesar del choque entre los vistos buenos que habían dado los funcionarios del Miteco, ahora bajo sospecha, y la postura contraria de los técnicos de los Gobiernos autonómicos de Aragón y la Comunidad Valenciana.

Vídeo | La Guardia Civil abandona el domicilio de Fernando Samper, presidente de Forestalia

Vídeo | La Guardia Civil abandona el domicilio de Fernando Samper, presidente de Forestalia

El Periódico de Aragón

A finales de ese mismo 2024, el fondo danés Copenaghen Infraestructure Partners (CIP) adquirió la promoción del proyecto a Forestalia, rebajando las previsiones iniciales a un total de 122 molinos, 33 menos de los ideados inicialmente por la compañía energética aragonesa. La inversión prevista supera los 1.100 millones de euros, aunque el inicio de las obras lleva varios retrasos. Se manejaba ahora el próximo verano, pero la petición de la Guardia Civil podría tirar al traste con ese objetivo.

Detalle de los 20 parques eólicos que compondrán el Clúster del Maestrazgo.

Detalle de los 20 parques eólicos que compondrán el Clúster del Maestrazgo. / GONZALO DE DOMINGO

Precisamente, esa paralización lleva siendo perseguida por distintas entidades ambientalistas, aunque el Supremo ha denegado en varias ocasiones medidas cautelares y cautelarísimas. La última, el pasado diciembre, al respecto del parque El Cid 1, que contempla seis aerogeneradores. Y es que, para los ambientalistas (como la Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel), la veintena de parques eólicos y sus respectivos impactos en el entorno deben analizarse uno a uno y no como un todo. El movimiento ciudadano Teruel Existe, el partido político homónimo, Podemos o Alianza Verde son otros actores contrarios al macroproyecto eólico.

Noticias relacionadas

Tal y como ahora está planteado, los 122 molinos de viento están repartidos entre nueve términos municipales de la provincia turolense: Cantavieja, Fortanete, La Cuba, La Iglesuela del Cid, Mirambel, Mosqueruela, Puertomingalvo, Tronchón y Villarluengo, con la proyección de 20 parques eólicos bajo los nombres de El Cid (4), Concejo (3), La Vacada (6), Cabecero (3) y La Estrella (4).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
  2. El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
  3. Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
  4. Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
  5. Asador Fajardo, el restaurante de Zaragoza que vende 40.000 calçots al año: 'No tienen mucho misterio
  6. El barrio de Zaragoza que abastece a dos distritos pide que las mejoras lleguen también a sus vecinos y calles a cota cero
  7. Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
  8. Motorland Aragón será el circuito de reserva de Dorna para el Mundial de MotoGP de 2027

De mercería a local de perritos calientes: aquí abrirá este famoso influencer de Zaragoza su segundo restaurante

De mercería a local de perritos calientes: aquí abrirá este famoso influencer de Zaragoza su segundo restaurante

Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

El salón del empleo de Zaragoza prevé cubrir 600 puestos a corto plazo y atraerá a 78 empresas

El salón del empleo de Zaragoza prevé cubrir 600 puestos a corto plazo y atraerá a 78 empresas

Natalia Chueca asegura que seguirá apoyándose en Vox pese a la ruptura del grupo municipal: "No conozco a la persona que va a incorporarse"

Natalia Chueca asegura que seguirá apoyándose en Vox pese a la ruptura del grupo municipal: "No conozco a la persona que va a incorporarse"

La Cámara de Comercio de Zaragoza confía en que la ruptura comercial anunciada por Trump no se materialice

La Cámara de Comercio de Zaragoza confía en que la ruptura comercial anunciada por Trump no se materialice

La Universidad San Jorge, Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro (IQE) impulsan el talento joven con cinco ayudas predoctorales para proyectos de investigación

La Universidad San Jorge, Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro (IQE) impulsan el talento joven con cinco ayudas predoctorales para proyectos de investigación

Abascal saca pecho de haber "despreciado la posibilidad de tener cargos" en la Mesa de las Cortes de Aragón

Abascal saca pecho de haber "despreciado la posibilidad de tener cargos" en la Mesa de las Cortes de Aragón

Investigado un conductor por circular a 215 km/h en la autovía A-23 en Monreal del Campo

Investigado un conductor por circular a 215 km/h en la autovía A-23 en Monreal del Campo
Tracking Pixel Contents