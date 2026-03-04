Investigado un conductor por circular a 215 km/h en la autovía A-23 en Monreal del Campo

Un conductor ha sido investigado después de que un radar fijo detectara su vehículo a 215 kilómetros por hora en la autovía A-23, en el término municipal de Monreal del Campo (Teruel), en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Teruel ha llevado a cabo las diligencias que han permitido identificar al conductor responsable de la infracción. Los hechos se remontan al 6 de diciembre de 2025, cuando un radar fijo de la Dirección General de Tráfico (DGT), situado en el kilómetro 165,440 de la autovía A-23 (Somport-Sagunto), registró el paso del vehículo a una velocidad muy superior a la autorizada.

El centro de tratamiento de denuncias automatizadas de la DGT examinó inicialmente el caso y tras revisar los datos, el organismo consideró que la infracción podía constituir un delito contra la seguridad vial. Por este motivo, remitió el expediente al Subsector de Tráfico de Teruel para que el GIAT asumiera la investigación.

Los agentes iniciaron entonces diversas actuaciones para determinar la identidad del conductor, en una investigación que resultó compleja debido a que la persona investigada tiene su residencia en una comunidad autónoma distinta a Aragón.

Finalmente, los agentes lograron esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable, que ha sido investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial. Las diligencias policiales se han remitido al Tribunal de Instancia de Calamocha, que será el órgano encargado de continuar con el procedimiento judicial.