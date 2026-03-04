Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia SánchezRegistro ForestaliaCasademont ZaragozaVall CompanysReal ZaragozaGuerra Irán
instagramlinkedin

Investigado un conductor por circular a 215 km/h en la autovía A-23 en Monreal del Campo

El radar captó el vehículo el pasado 6 de diciembre de 2025, lo que llevó a la Guardia Civil a investigar al conductor por un presunto delito contra la seguridad vial

Un conductor ha sido investigado después de que un radar fijo detectara su vehículo a 215 kilómetros por hora en la autovía A-23.

Un conductor ha sido investigado después de que un radar fijo detectara su vehículo a 215 kilómetros por hora en la autovía A-23. / El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

Un conductor ha sido investigado después de que un radar fijo detectara su vehículo a 215 kilómetros por hora en la autovía A-23, en el término municipal de Monreal del Campo (Teruel), en un tramo donde la velocidad máxima permitida es de 120 km/h.

El Grupo de Investigación y Análisis de Tráfico (GIAT) del Subsector de Tráfico de Teruel ha llevado a cabo las diligencias que han permitido identificar al conductor responsable de la infracción. Los hechos se remontan al 6 de diciembre de 2025, cuando un radar fijo de la Dirección General de Tráfico (DGT), situado en el kilómetro 165,440 de la autovía A-23 (Somport-Sagunto), registró el paso del vehículo a una velocidad muy superior a la autorizada.

El centro de tratamiento de denuncias automatizadas de la DGT examinó inicialmente el caso y tras revisar los datos, el organismo consideró que la infracción podía constituir un delito contra la seguridad vial. Por este motivo, remitió el expediente al Subsector de Tráfico de Teruel para que el GIAT asumiera la investigación.

Los agentes iniciaron entonces diversas actuaciones para determinar la identidad del conductor, en una investigación que resultó compleja debido a que la persona investigada tiene su residencia en una comunidad autónoma distinta a Aragón.

Noticias relacionadas

Finalmente, los agentes lograron esclarecer los hechos y localizar al presunto responsable, que ha sido investigado por un supuesto delito contra la seguridad vial. Las diligencias policiales se han remitido al Tribunal de Instancia de Calamocha, que será el órgano encargado de continuar con el procedimiento judicial.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
  2. El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
  3. Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
  4. Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
  5. Asador Fajardo, el restaurante de Zaragoza que vende 40.000 calçots al año: 'No tienen mucho misterio
  6. El barrio de Zaragoza que abastece a dos distritos pide que las mejoras lleguen también a sus vecinos y calles a cota cero
  7. Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
  8. Motorland Aragón será el circuito de reserva de Dorna para el Mundial de MotoGP de 2027

De mercería a local de perritos calientes: aquí abrirá este famoso influencer de Zaragoza su segundo restaurante

De mercería a local de perritos calientes: aquí abrirá este famoso influencer de Zaragoza su segundo restaurante

Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

El salón del empleo de Zaragoza prevé cubrir 600 puestos a corto plazo y atraerá a 78 empresas

El salón del empleo de Zaragoza prevé cubrir 600 puestos a corto plazo y atraerá a 78 empresas

Natalia Chueca asegura que seguirá apoyándose en Vox pese a la ruptura del grupo municipal: "No conozco a la persona que va a incorporarse"

Natalia Chueca asegura que seguirá apoyándose en Vox pese a la ruptura del grupo municipal: "No conozco a la persona que va a incorporarse"

La Cámara de Comercio de Zaragoza confía en que la ruptura comercial anunciada por Trump no se materialice

La Cámara de Comercio de Zaragoza confía en que la ruptura comercial anunciada por Trump no se materialice

La Universidad San Jorge, Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro (IQE) impulsan el talento joven con cinco ayudas predoctorales para proyectos de investigación

La Universidad San Jorge, Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro (IQE) impulsan el talento joven con cinco ayudas predoctorales para proyectos de investigación

Abascal saca pecho de haber "despreciado la posibilidad de tener cargos" en la Mesa de las Cortes de Aragón

Abascal saca pecho de haber "despreciado la posibilidad de tener cargos" en la Mesa de las Cortes de Aragón

Investigado un conductor por circular a 215 km/h en la autovía A-23 en Monreal del Campo

Investigado un conductor por circular a 215 km/h en la autovía A-23 en Monreal del Campo
Tracking Pixel Contents