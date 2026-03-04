Novedades en la Universidad de Zaragoza para el curso 2026-2027: habrá dos modelos de calendario y distintas fechas de exámenes

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha aprobado el calendario académico para el curso escolar 2026-2027. Comenzará el 1 de septiembre y concluirá el 31 de agosto de 2026. Las clases empezarán el 7 de septiembre de este año. Como novedad para el próximo año lectivo, se establecen dos modelos distintos de calendario en función del momento de realización del periodo extraordinario de evaluación de cada convocatoria. Los centros podrán acogerse a una de las dos opciones y adaptarán las fechas de clases, evaluación y entrega de actas a la elegida.

Los modelos son los siguientes. En el General se establece un único periodo extraordinario de evaluación, que tiene lugar una vez finalizados los periodos ordinarios de las asignaturas anuales y del segundo semestre. En el primer semestre, las clases comenzarán el 7 de septiembre de 2026 y finalizarán el 11 de diciembre de 2026, con posibilidad de ampliación por parte de los centros hasta el 15 de diciembre. El periodo ordinario de evaluación se desarrollará desde el primer día lectivo posterior a la finalización de las clases hasta el 16 de enero de 2027, ampliable hasta el 19 de enero. La fecha límite para la entrega de actas será el 26 de enero de 2027.

En el segundo semestre, las clases se iniciarán a partir del segundo día lectivo siguiente al cierre del periodo ordinario de evaluación del primer semestre y concluirán el 7 de mayo de 2027, pudiendo extenderse hasta el 12 de mayo. El periodo ordinario de evaluación tendrá lugar desde el primer día lectivo posterior a la finalización de las clases hasta el 29 de mayo de 2027, y la fecha límite para la entrega de actas es el 8 de junio de 2027. El periodo extraordinario de evaluación, común para asignaturas anuales y de ambos semestres, se desarrollará entre el 14 de junio y el 1 de julio de 2027, fijándose como fecha límite para la entrega de actas el 9 de julio de 2027.

En el modelo Sucesivo, la otra opción, se prevé que cada periodo ordinario de evaluación vaya seguido inmediatamente de su correspondiente periodo extraordinario. En el primer semestre, las clases comenzarán el 7 de septiembre de 2026 y finalizarán el 10 de diciembre de 2026, con posibilidad de ampliación hasta el 18 de diciembre. Los periodos ordinario y extraordinario de evaluación se desarrollarán de manera continuada desde el primer día lectivo posterior a la finalización de las clases hasta el 28 de enero de 2027, pudiendo ampliarse hasta el 6 de febrero.

En el segundo semestre, las clases comenzarán el primer día lectivo siguiente al cierre del periodo extraordinario del primer semestre y concluirán el 19 de mayo de 2027, con posible ampliación hasta el 28 de mayo. Los periodos ordinario y extraordinario de evaluación se desarrollarán de forma sucesiva desde el primer día lectivo posterior a la finalización de las clases hasta el 2 de julio de 2027. En este modelo, los centros deben fijar las fechas límite de entrega de actas para cada convocatoria, garantizando en todo caso que entre el final de los exámenes y la entrega de actas medie al menos una semana, que el periodo extraordinario comience una vez cerradas las actas del ordinario precedente, y que la fecha límite de entrega de actas del periodo extraordinario correspondiente a las asignaturas anuales y de segundo semestre no exceda del 9 de julio de 2027.

La finalidad de la Universidad de Zaragoza con esta novedad es poder evaluar posteriormente su impacto en la tasa de éxito del estudiantado, con el objetivo de establecer el calendario más idóneo en cursos sucesivos. Según han explicado, se trata de una iniciativa piloto que es fruto del trabajo del vicerrectorado de Estudiantes y el de Política Académica junto con el resto del equipo rectoral, que han escuchado las sensibilidades de los diferentes centros y sectores de la institución.

Festivos y plazos de matrícula

Con independencia del modelo elegido, la Universidad de Zaragoza marca como no lectivos los siguientes periodos: del 23 de diciembre de 2026 al 6 de enero de 2027 (Navidad), del 25 de marzo al 2 de abril de 2027 (Semana Santa) y del 12 de julio a 31 de agosto (verano). A ellos se sumará las fiestas nacionales, autonómicas y locales.

En cuanto a plazos de matrículas, para estudiantes de nuevo ingreso en grado será del 9 al 14 de julio y del 21 al 23 de julio de 2026, mientras que el de continuación será del 16 al 24 de julio de 2026.

En estudios de máster universitario, la matrícula para nuevo ingreso será del 22 al 24 de julio y del 16 al 17 de septiembre de 2026, y la de continuación, del 16 al 24 de julio de 2026.

El periodo de ampliación de matrícula de las asignaturas de segundo semestre para grado y máster universitario comprenderá del 18 al 27 de enero de 2027 en titulaciones con el modelo de calendario general y del 28 de enero al 15 de febrero de 2027 en las que tengan el sucesivo.

En doctorado, la matrícula de continuación será del 1 al 18 de septiembre, y la de nuevo ingreso del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026. En el caso de haber vacantes, se podrá matricular en el plazo de cinco días lectivos desde la fecha de admisión.