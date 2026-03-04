Una pareja de aragoneses atrapados en un crucero en Dubái por la guerra en Irán: "Vemos las noticias y parece que todo va a empeorar"

Atrapados en un crucero atracado en el puerto de Dubái, los aragoneses Yolanda Mondourrey y Roberto Martínez esperan un vuelo que les devuelva a Zaragoza. En un primer momento, la salida estaba prevista para este mismo miércoles, pero a última hora llegó la cancelación de la conexión. Esto aumenta los días de incertudimbre que han vivido a bordo, viendo volar misiles y con las dudas que produce no saber qué está sucediendo en el escenario global. "Desde el principio nos han dicho que tengamos paciencia, que estamo en uno de los sitios más seguros", asegura la pareja.

Sin embargo, es difícil mantener la calma en un ambiente de guerra desatada. "La situación es de mucha tensión: de mirar al cielo y no saber dónde van a caer los misiles", afirman desde la cubierta de un crucero que debía recorrer las costas de Oriente Medio pero que les ha servido de refugio ante el conflicto bélico. Destacan sobre todo la profesionalidad de la tripulación. "No parece que se estemos dentro de una guerra, parece que estamos de vacaciones aunque estemos atracados en el puerto. Nos han alargado los servicios sin coste ninguno", indican.

La experiencia, que comenzó el pasado sábado cuando avistaron los primeros misiles, aún está lejos de llegar a su fin. En las primeras horas las comunicaciones por megafonía reclamaron calma entre los pasajeros a bordo y garantizaban la estancia en el barco el tiempo que fuera necesario. "Hemos sentido miedo, pero siempre hemos estado atendidos", indica la pareja que se encontraba a punto de terminar las vacaciones.

Como si fuera Hijos de los hombres, mientras observaban las columnas de humo en la costa, las actuaciones y los servicios del crucero se están manteniendo ignorando la complicada situación del exterior. "Vemos las noticias y parece que todo va a empeorar", aseguran. Por esa razón, la calma del interior del buque es algo que agradecen todos los pasajeros. "Hemos vivido con miedo porque hemos estado oyendo los misiles, hemos oído cómo pasaban por encima sin saber lo que eran hasta que se escucha el estruendo", manifiestan.

Vuelos de repatriación

La incertidumbre comenzó a despejarse el pasado lunes, cuando las autoridades de Dubái emitieron un comunicado oficial para reactivar los vuelos de repatriación. Ellos habían tramitado con la agencia Mundo Aparte un vuelo de vuelta para este miércoles 4 de marzo hacia Barcelona, sin embargo fue anulado por el caos global en las comunicaciones. De este modo comparten situación con otros españoles en el interior del barco que también dependen de una logística internacional que parece lejos de quedar despejada.

Por el momento denuncian la falta de respuestas claras que han tenido por parte de las autoridades oficiales. Aunque intentaron registrarse en la aplicación oficial de viajeros, esta "daba error continuo de registro" debido al colapso del sistema.