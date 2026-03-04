La presidenta de las Cortes abre este viernes la ronda de contactos para proponer candidato a la Presidencia de Aragón

Ni 24 horas ha dejado pasar la nueva presidenta de las Cortes de Aragón para empezar a ejercer el cargo y poner en marcha el calendario para la designación del candidato a Presidente del Gobierno de Aragón.

La nueva presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, abrirá este mismo viernes la ronda de consultas con las fuerzas políticas con representación parlamentaria en esta XII legislatura para proponer candidato a la Presidencia de Aragón, en cumplimiento del artículo 215 del Reglamento de las Cortes de Aragón, que establece el procedimiento para la concreción de la propuesta en un plazo máximo de diez días (hábiles) a partir de la constitución de las Cortes de Aragón. Este plazo concluye el próximo 18 de marzo y, para entonces, Navarro tendrá que proponer un nombre. Previsiblemente, el del actual presidente en funciones, Jorge Azcón, que aspirará a la reelección.

En este sentido, la XII Legislatura de la institución parlamentaria aragonesa inició su andadura ayer día 3 de marzo, con el juramento o promesa de los 67 integrantes del arco parlamentario y la elección de la Mesa de las Cortes de Aragón, con Navarro como presidenta, Fernando Ledesma (PP) y Fernando Sabés (PSOE) como vicepresidente primero y segundo, y Gerardo Oliván (PP) y Beatriz Sánchez (PSOE), como secretario primero y segunda, respectivamente.

El primer encuentro será ya este viernes, 6 de marzo, con los represenantes de IU-Movimiento Sumar, como su portavoz, Marta Abengochea, a las 10.00 horas.

Según el calendario que han trasladado desde las Cortes de Aragón, la presidenta dedicará un día a cada reunión con los representantes de los grupos políticos.

Así, la ronda de consultas se retomará el lunes 9 siguiendo con los representantes de los grupos de menor a mayor representación, con Tomás Guitarte, portavoz de Aragón-Teruel Existe. El martes 10 será el turno de CHA, con Jorge Pueyo como portavoz; el miércoles 11, tendrá lugar la reunión con Vox, en principio con Alejandro Nolasco como portavoz; el jueves 12, se reunirá con la portavoz del PSOE, Pilar Alegría; y el viernes 13, con la nueva portavoz del Partido Popular, Ana Marín. Según el reglamento de las Cortes, en estas reuniones pueden participar, también, otros representantes de las fuerzas políticas con representación parlamentaria.

La agenda de la presidenta de las Cortes se ha llenado, en este primer día de ejercicio, prácticamente para los diez próximos días. Pendiente en el horizonte queda la convocatoria de la primera reunión de la Mesa de las Cortes, en la que los integrantes del PP y el PSOE deberán decidir cuestiones como la organización de las subvenciones y las cuantías que percibirán los grupos parlamentarios y diputados esta legislatura; así como la nueva estructura de espacios de oficinas en el Parlamento aragonés, entre otras cuestiones internas.

Esa primera reunión de la Mesa de las Cortes marcará, por otro lado, el inicio de otro plazo clave en este nuevo mandato. Una vez convocada, dará comienzo el periodo de 30 días del que disponen los grupos parlamentarios para proponer a sus senadores autonómicos, que corresponden a los partidos mayoritarios (PP y PSOE), salvo si estos ceden sus puestos en virtud de algún otro acuerdo político, como ha ocurrido ya en otras ocasiones. En concreto, durante el cuatripartito de Javier Lambán, el senador autonómico que le correspondía al PSOE lo ostentó el PAR, con Clemente Sánchez Garnica como senador.

Actualmente, Mayte Pérez es la senadora autonómica por el PSOE, y Eloy Suárez es el senador autonómico por el PP.