Primer llamamiento de plazas de difícil cobertura en hospitales fuera de Zaragoza: adjudicadas 44 de las 46 convocadas

La medicina rural sobre la mesa. Este miércoles se han adjudicado en Aragón 44 de las 46 plazas de difícil cobertura ofertadas en la primera convocatoria, todas ellas en "hospitales periféricos". Es decir, fuera de Zaragoza ciudad. El llamamiento se ha saldado con dos vacantes, una en el Ernest Lluch de Calatayud y otra en el San Jorge de Huesca. Las restantes han sido asignadas y los profesionales se incorporarán a sus destinos a mediados de marzo. Desde el Departamento de Sanidad lo consideran un resultado "muy satisfactorio" porque "supone un avance significativo en la estabilización de plantillas" de los centros hospitalarios fuera de la capital aragonesa.

En concreto, se han adjudicado en el hospital Ernest Lluch 8 plazas de difícil cobertura, que implican que el médico que durante tres años trabaje de forma efectiva en el destino fuera de Zaragoza ciudad -en este caso, Calatayud- pueda lograr un puesto fijo en el sistema por concurso de méritos y sin tener que hacer un examen. En el primer llamamiento se han cubierto las 5 vacantes de Medicina Interna, la de Cirugía General y la de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Ha quedado sin adjudicar la de Traumatología.

Desde el Departamento de Sanidad han indicado que, aunque una plaza ha quedado vacante, el resultado de la adjudicación en el Ernest Lluch es "positivo" dado el "importante déficit previo de especialistas en Traumatología" que sufría el hospital. Desde la consejería han indicado que, con los últimos traslados, los llamamientos y esta convocatoria de difícil cobertura, el hospital bilbilitano ha conseguido completar 6 de las 7 plazas de esta especialidad, lo que "supone un avance notable en la dotación de profesionales".

En el hospital San Jorge de Huesca se ofertaban tres plazas para Angiología y Cirugía Vascular. Dos de ellas se han cubierto y una tercera ha quedado sin asignar. A pesar de esta vacante, desde el Departamento de Sanidad han puesto en valor la alta adjudicación de puestos en este centro que partía de una situación "especialmente delicada" al no contar con ningún facultativo de la especialidad antes de este proceso. Así, defienden que "la incorporación ahora de dos profesionales supone un cambio sustancial en la capacidad asistencial del hospital y permitirá reforzar la continuidad y calidad de la atención en un servicio que hasta ahora presentaba un déficit".

En el caso de Barbastro, la oferta era de 14 plazas de hasta cinco especialidades distintas. Según han informado desde Sanidad, todas se han asignado. Eran una de la especialidad de Urología, una de Oncología Médica, 4 de Medicina Interna, 3 de Traumatología y Cirugía Ortopédica y 5 de Cirugía General y Aparato Digestivo.

También en el hospital de Alcañiz se han adjudicado todas las plazas. Una de ellas se corresponde a Urología, otra a Cirugía General y Aparato Digestivo y otras 8 a Medicina Interna. Son, en total, diez puestos.

Asimismo, el hospital Obispo de Polanco ha asignado sus 11 plazas ofertadas. En marzo se incorporarán a este centro dos especialistas de Urología, 3 de Medicina Intensiva, 4 de Cirugía General y Aparato Digestivo, uno de Oncología Médica y uno último de Traumatología y Cirugía Ortopédica.

A esta primera convocatoria se sumará otra de especialistas que ahora está en proceso y una tercera para plazas de Medicina de Familia en la zona rural. En el segundo llamamiento de difícil cobertura, que está en trámite, se ofertan 139 plazas de médicos con especialidades mir de 4 años para centros hospitalarios de fuera de Zaragoza ciudad. En el hospital de Alcañiz se convocan 23 puestos, 32 en el de Barbastro, 18 en el Ernest Lluch de Calatayud, 21 en el San Jorge de Huesca, 3 en el Centro de Rehabilitación Psicosocial Santo Cristo de los Milagros y 3 más en el Sagrado Corazón de Jesús, también hospital oscense.

Desde el Departamento de Sanidad del Gobierno de Aragón recuerdan que el decreto de difícil cobertura se puso en marcha ante la creciente dificultad para atraer y retener personal médico en el medio rural de Aragón. Los aspirantes que logren una de las plazas de difícil cobertura y permanezcan en el destino durante tres años pueden lograr un puesto fijo en el Salud. Tras haber adquirido esta condición, pueden participar en los concursos de traslados. Eso sí, deben para ello disponer de los requisitos comunes y acreditar tres años de permanencia y actividad en el centro de difícil cobertura adjudicado.

CSIF recurre el proceso en los tribunales

CSIF ha recurrido judicialmente los procesos de adjudicación de plazas de difícil cobertura en hospitales de Aragón. Desde el sindicato han expuesto que este miércoles se han adjudicado 44 plazas de 7 especialidades de las 46 convocadas, acto para el que estaban convocados 133 aspirantes y ha habido 53 renuncias por "las condiciones de estas plazas".

Y son estas condiciones las que han criticado desde CSIF, ya que indican que hay dudas legales porque las plazas fijas no les son adjudicadas a los aspirantes ahora, sino tras permanecer en los puestos tres años. "Para el cómputo de tres años de permanencia el Salud no va a contar el tiempo que el personal esté en periodos de incapacidad temporal o excedencias por cuidado de hijos por ejemplo, algo que es totalmente inadmisible", han indicado.

Por ello, desde CSIF han presentado recurso contencioso administrativo, que ya ha sido admitido a trámite, contra este decreto ley de octubre de 2025 que establecía la primera oferta de empleo público de medidas extraordinarias para plazas de difícil cobertura, que son las que ya se han adjudicado este miércoles. CSIF también ha presentado recurso contencioso administrativo contra el segundo decreto, de enero de 2026, para 19 categorías. Y el sindicato también ha presentado recursos de alzada contra las convocatorias que se derivan de ambos decretos.

"Desde que el Salud aprobó el decreto ley de junio de 2025 de medidas extraordinarias para garantizar la cobertura de los puestos de difícil cobertura hemos expuesto nuestro rechazo, porque hay muchas lagunas legales y hasta ahora por concurso-oposición se habían cubierto todas las plazas sin necesidad de hacer estos experimentos", ha afirmado Jessica Fessenden, presidenta de CSIF Sanidad Aragón, que ha recordado que el sindicato votó en contra del decreto en Mesa Sectorial.

Noticias relacionadas

"Con este sistema, el Gobierno de Aragón plantea que los médicos que opten a estos puestos de difícil cobertura en hospitales fuera de Zaragoza puedan conseguir la plaza fija por el sistema de concurso de méritos, sin pasar un examen, con el requisito de tres años de permanencia", han subrayado, y han considerado que "la obligación de permanecer tres años en el puesto es ilegal".