San Mateo de Gállego celebra el nuevo centro de datos de Amazon: "La ganancia es múltiple, nos soluciona un problema enorme"

El valle del Ebro se ha erigido en el gran epicentro de los centros de datos no solo en Aragón, sino en España y el sur de Europa. Este corredor tiene confirmados varios proyectos que se han ido sumando a los ya operativos en Villanueva de Gállego y El Burgo de Ebro, que por cierto se ampliarán, y que fueron impulsados de forma pionera por Amazon Web Services. Y este será, precisamente, el promotor que añadirá un nuevo enclave. En este caso, en San Mateo de Gállego, en un proyecto incluido en la nueva inversión de 18.000 millones de euros anunciada este lunes por la dirección de AWS en el Mobile World Congress de Barcelona, en presencia de Pedro Sánchez y Jorge Azcón.

Desde el ayuntamiento de la localidad, situada a menos de 50 kilómetros de Zaragoza capital, no solo celebran la llegada del gigante norteamericano a su término municipal, sino que además detallan que se trata de una inversión que producirá una "ganancia múltiple" en el pueblo. Y es que los suelos elegidos por AWS permitirán salvar una de las situaciones urbanísticas más ruinosas en San Mateo de Gállego desde la crisis del ladrillo, la urbanización de lujo fallida de Martinsa-Fadesa.

Así lo recuerda el alcalde, José Manuel Arruga (PSOE), quien define ese entorno como una "cementerio de estructuras en pleno monte". Arruga, que recalca que la negociación con AWS viene de lejos, "de la legislatura anterior con Javier Lambán como presidente y Marta Gastón como consejera", y expresa con una alegría palpable que se trata de un proyecto "sumamente positivo" por varias razones. "Va a generar futuro en el pueblo, pero es que además nos soluciona un problema, urbanístico y ambiental, enorme", reincide el regidor.

Asimismo, Arruga agradece la "predisposición" de la multinacional tecnológica. "Para ellos hubiese sido muy fácil buscar otras parcelas rústicas, pero sabedores del problema se han preocupado por negociar con cada propietario que se quedó esos suelos, que se desgajaron en pedazos, para darles una salida", insiste. En ese sentido, el futuro campus tecnológico de Amazon en San Mateo de Gállego ocupará la totalidad de las hectáreas de la fallida urbanización, que prometía 3.000 viviendas en un macrocomplejo residencial con campos de golf y que quedó en nada en 2007, además de incorporar varias decenas de metros cuadrados rústicos colindantes, tanto de titularidad municipal como privada.

Por otro lado, desde el consistorio trabajan de la mano de AWS en materia hídrica, para encontrar soluciones al abastecimiento de agua de la localidad zaragozana. Y de vuelta al plano urbanístico, el fin del problema con Martinsa-Fadesa permitirá "poner en valor los suelos del casco urbano del municipio, que ya pone en valor nuestro ordenamiento", como destaca Arruga.

Cautela en La Puebla de Híjar

Por el momento, todavía no se ha desglosado la milmillonaria inversión de Amazon, que eleva su apuesta hasta los 33.700 millones en la comunidad y que, en esta tanda con 18.000, incluye también un nuevo campus de datos en La Puebla de Híjar, un nuevo emplazamiento en Huesca y una fábrica de servidores, cuya ubicación todavía no se ha decidido, que creará 1.800 empleos.

Más cautos se muestran desde la localidad turolense ante una inversión que será la primera de este calibre en la provincia. Desde el consistorio advierten de que no harán declaraciones "hasta que no haya algún tipo de documento oficial, o alguna comunicación directa del Gobierno de Aragón".

En cualquier caso, la apuesta de AWS por estos dos nuevos municipios responde a una "combinación" de factores, como señalan fuentes conocedoras de los proyectos, que van desde un nivel técnico (la distancia con otros centros de datos cercanos, como los propios del valle del Ebro, es clave) hasta cuestiones como el espacio para instalar los campus o el acceso a la energía. No obstante, se trata de proyectos en fase muy inicial, que deberán pasar todavía las tramitaciones habituales, como la declaración de interés general o el PIGA posterior.