Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

Varios médicos jóvenes miden la composición corporal de pacientes en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña El Peso de lo Inivisible en el día mundial contra la obesidad, una patología que se ha convertido en "una pandemia global" y que afecta a un tercio de la población en España, según ha indicado Alejandro Sanz, jefe del servicio de Endocrinología de este centro hospitalario. En Aragón, la sufre un 15% de la población, y otro 35% tiene sobrepeso, siendo la diferencia entre una y otro el Índice de Masa Corporal (un 30 o más en la primera, y entre un 25 y un 29.9 en el segundo). La prevalencia de la obesidad entre los jóvenes aragoneses es un 30%. Es decir, 3 de cada 10 la padecen.

El jefe de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición de Aragón, Javier Acha Pérez, ha asegurado que la obesidad "está creciendo sistemáticamente" y "hoy en día es la auténtica pandemia universal y, paradójicamente, es una enfermedad crónica, prevalente y asociada al acumulo de grasa". Según ha explicado el profesional, la patología ha aumentado, sobre todo, en los países en vías de desarrollo, entre ellos España, lo que le hace prever que la prevalencia va a ir a más. Pero considera que el problema no está solo en el incremento, sino en que este se ha dado principalmente en la población infantil.

Noticias relacionadas

"El niño o adolescente obeso, será obeso el día de mañana, con todas las comorbilidades que le vayan llegando", ha remarcado Javier. Según ha detallado, en España hay entre 1,5 y 2 millones de menores que ya sufren obesidad. "Habitualmente, en la época de la adolescencia, hay un poco más de prevalencia en niñas, y luego se va igualando".