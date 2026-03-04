Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Comparecencia SánchezRegistro ForestaliaCasademont ZaragozaVall CompanysReal ZaragozaGuerra Irán
instagramlinkedin

DÍA MUNDIAL CONTRA LA OBESIDAD

Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

Un 15% de la población aragonesa sufre esta patología, y un 35% tiene sobrepeso

Imagen de archivo de una persona con sobrepeso.

Imagen de archivo de una persona con sobrepeso. / El Periódico

Cristina García

Zaragoza

Varios médicos jóvenes miden la composición corporal de pacientes en el hospital Miguel Servet de Zaragoza. La iniciativa se enmarca dentro de la campaña El Peso de lo Inivisible en el día mundial contra la obesidad, una patología que se ha convertido en "una pandemia global" y que afecta a un tercio de la población en España, según ha indicado Alejandro Sanz, jefe del servicio de Endocrinología de este centro hospitalario. En Aragón, la sufre un 15% de la población, y otro 35% tiene sobrepeso, siendo la diferencia entre una y otro el Índice de Masa Corporal (un 30 o más en la primera, y entre un 25 y un 29.9 en el segundo). La prevalencia de la obesidad entre los jóvenes aragoneses es un 30%. Es decir, 3 de cada 10 la padecen.

El jefe de la Sociedad Aragonesa de Endocrinología y Nutrición de Aragón, Javier Acha Pérez, ha asegurado que la obesidad "está creciendo sistemáticamente" y "hoy en día es la auténtica pandemia universal y, paradójicamente, es una enfermedad crónica, prevalente y asociada al acumulo de grasa". Según ha explicado el profesional, la patología ha aumentado, sobre todo, en los países en vías de desarrollo, entre ellos España, lo que le hace prever que la prevalencia va a ir a más. Pero considera que el problema no está solo en el incremento, sino en que este se ha dado principalmente en la población infantil.

Noticias relacionadas

"El niño o adolescente obeso, será obeso el día de mañana, con todas las comorbilidades que le vayan llegando", ha remarcado Javier. Según ha detallado, en España hay entre 1,5 y 2 millones de menores que ya sufren obesidad. "Habitualmente, en la época de la adolescencia, hay un poco más de prevalencia en niñas, y luego se va igualando".

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
  2. El histórico pueblo fronterizo entre Aragón y Cataluña que pasa desapercibido: es el 'favorito' de Santiago Segura
  3. Oliver, el barrio con mil caras que avanza contra el estigma: 'Aquí viven los vecinos más vulnerables de la ciudad y algunos de los más ricos
  4. Confirmado: así queda la parrilla de vuelos desde Zaragoza para el verano de 2026
  5. Asador Fajardo, el restaurante de Zaragoza que vende 40.000 calçots al año: 'No tienen mucho misterio
  6. El barrio de Zaragoza que abastece a dos distritos pide que las mejoras lleguen también a sus vecinos y calles a cota cero
  7. Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
  8. Motorland Aragón será el circuito de reserva de Dorna para el Mundial de MotoGP de 2027

La previsión de lluvia obliga a suspender la Cincomarzada

La previsión de lluvia obliga a suspender la Cincomarzada

Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

Tres de cada diez jóvenes sufren obesidad en Aragón: "Está creciendo sistemáticamente. Es la auténtica pandemia universal"

Calatayud intensifica el control de la oruga procesionaria en los parques

Calatayud intensifica el control de la oruga procesionaria en los parques

Aragón urge garantías al Ministerio de Educación para no abandonar programa de auxiliares de conversación

Aragón urge garantías al Ministerio de Educación para no abandonar programa de auxiliares de conversación

El Ayuntamiento de Utrillas abre la nueva biblioteca municipal en el Edificio Social Polivalente

El Ayuntamiento de Utrillas abre la nueva biblioteca municipal en el Edificio Social Polivalente

Los 'cerebros' que pusieron la primera piedra contra el clúster del Maestrazgo: "Siempre hemos confiado en la Justicia"

Los 'cerebros' que pusieron la primera piedra contra el clúster del Maestrazgo: "Siempre hemos confiado en la Justicia"

Desmantelada una plantación 'indoor' con más de 4.000 plantas de marihuana en un polígono de Zaragoza

Desmantelada una plantación 'indoor' con más de 4.000 plantas de marihuana en un polígono de Zaragoza

La aragonesa Tecnyconta, filial de Consolis, se expande con la adquisición de una empresa de Burgos

La aragonesa Tecnyconta, filial de Consolis, se expande con la adquisición de una empresa de Burgos
Tracking Pixel Contents