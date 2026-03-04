La Universidad San Jorge, Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro (IQE) impulsan el talento joven con cinco ayudas predoctorales para proyectos de investigación

La Universidad San Jorge ha entregado esta mañana cinco becas para la formación de investigadores, en un acto que ha puesto en valor la colaboración entre universidad y empresa como motor del talento y la innovación.

Las ayudas cuentan con el respaldo de la Fundación Banco Sabadell e Industrias Químicas del Ebro (IQE) y tienen como objetivo impulsar el desarrollo de tesis doctorales y detectar jóvenes investigadores con alto potencial.

El acto ha comenzado con la intervención del vicerrector de Investigación y Profesorado de la Universidad San Jorge, Jesús Carro, ha felicitado a los doctorandos por comenzar una carrera investigadora y ha agradecido el apoyo de las entidades colaboradoras por contribuir a la sostenibilidad de la investigación y “ayudarnos a sumar cantera de investigadores a la USJ”.

En primer lugar, se han entregado las ayudas de Industrias Químicas del Ebro a las alumnas Mª José Asensi Gómez-Lus y Aiara Garaialde Zeberio. El director de Innovación y Desarrollo de la compañía, Jorge Pérez, ha subrayado que es “un placer acudir a una universidad que impulsa la investigación y mantiene una fuerte conexión con las empresas”.

Pérez ha animado a las doctorandas a apostar por el talento y la formación continua: “Disfrutad del proceso y no os vengáis abajo ante las pequeñas dificultades que irán surgiendo”.

A continuación, se han concedido las ayudas de la Fundación Banco Sabadell, entregadas por el director de Sabadell Professional en Aragón, Navarra y La Rioja de Banco Sabadell, Luis Cánovas. Durante su intervención, ha señalado que “apoyar a quienes hoy investigan es una de las mejores inversiones de futuro para la mejora de la sociedad”.

Cánovas ha recordado que, en los últimos años, la entidad ha colaborado con más de 40 alumnos becados y ha animado a los nuevos beneficiarios, Enzhe Nasyrova y Lucía Ventura Serrano, a investigar con espíritu crítico y a desarrollar su talento “sin límites”.

Posteriormente, ha tenido lugar la entrega de la ayuda predoctoral a la investigación de la Universidad San Jorge a Pablo Díez Martínez, de manos de la rectora Silvia Carrascal, quien ha clausurado el acto destacando que la jornada no solo ha servido para reconocer el esfuerzo de los jóvenes investigadores, sino también para celebrar “el compromiso compartido con el conocimiento, con la investigación y con el futuro”.

“Invertir en investigación no es nunca una apuesta inmediata ni sencilla. Requiere confianza, paciencia y convicción”, ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que “cuando una fundación y una empresa destinan recursos a apoyar tesis doctorales están enviando un mensaje claro: creen en el talento joven y en la universidad como motor de transformación económica y social”.

Dirigiéndose a los doctorandos, la rectora les ha animado a aprovechar al máximo esta etapa, “atreveros a preguntar, a explorar caminos nuevos y a contribuir con vuestro trabajo a generar conocimiento útil y relevante para la sociedad”. “La investigación que hoy comenzáis no es solo un logro personal; es una aportación al bien común”, ha concluido.

Jóvenes investigadores

Aiara Garaialde Zeberio: El cáncer pediátrico abarca una variedad de neoplasias malignas que, aunque representa una proporción muy pequeña de todo el total de diagnósticos oncológicos, supone una de las principales causas de fallecimiento en niños y adolescentes. El objetivo general es analizar la efectividad de un programa de ejercicio físico específico para la mejora de la condición física aplicado en la población oncológica infantil.

María José Asensi Gómez-Lus: La creciente aparición de resistencias microbianas a los antibióticos comerciales se ha convertido en uno de los grandes retos de este siglo. Una de las estrategias que apunta como más prometedora es utilizar productos de origen natural como promotores de la actividad de los antibióticos comerciales. El objetivo de esta tesis es desarrollar combinaciones entre antibióticos de última generación y fotoquímicos que puedan promover la acción antimicrobiana del antibiótico previniendo la generación de resistencias.

Enzhe Nasyrova: Esta investigación presenta un enfoque innovador al combinar los marcos teóricos de la economía circular y el urbanismo regenerativo con herramientas prácticas de análisis espacial. Este análisis geoespacial permite una comprensión visual y detallada de cómo la forma y función urbana influyen en el éxito del desarrollo de ciudades inteligentes.

Lucía Ventura Serrano: Se centra en un análisis exhaustivo de los efectos neuroprotectores de las antocianinas, compuestos bioactivos presentes en diversas frutas y verduras. Esta tesis combina bioinformática, farmacología y biología molecular para estudiar el impacto de las antocianinas en el estrés oxidativo y enfermedades neurodegenerativas.

Pablo Díez Martínez: La biomecánica desempeña un papel crucial en los deportes cíclicos, donde la repetición constante de unos mismos patrones de movimiento genera una gran carga acumulativa y fatiga a diferentes tejidos y articulaciones implicados. Por ello, esta tesis pretende desarrollar un software avanzado con inteligencia artificial que integre el registro y análisis de todo este tipo de variables biomecánicas y ayudar a procesar grandes cantidades de datos en tiempo real para dar feedback al deportista.