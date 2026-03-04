La Universidad de Zaragoza ofertará 6.861 plazas de nuevo ingreso para el curso 2026-2027: estos son los grados que se estrenan

El Consejo de Gobierno de la Universidad de Zaragoza ha acordado ofertar 6.861 plazas de estudiantes de nuevo ingreso para las titulaciones de grado para el próximo curso, 2026-2027. Son 58 más que el pasado. El acuerdo se remitirá al Gobierno de Aragón para su ratificación. Entre los puestos destaca los 45 de nuevo ingreso para el grado de Medicina en el campus de Teruel, que se impartirá por primera vez en el próximo curso.

Además de Medicina en Teruel, en el curso 2026 2027 se incorpora otra novedad: el grado de International Business en Zaragoza. Para este se ofertan 75 plazas de nuevo ingreso. En consecuencia, para el de Administración y Dirección de Empresas se abrirán 325 nuevos puestos en 1º de carrera para el próximo curso.

El próximo curso también se estrenará el programa conjunto de Filología Hispánica-Estudios Clásicos, que está pendiente de aprobación. Para este se ofertan 5 plazas de nuevo ingreso. Su aprobación supondrá un ajuste en 5 plazas en Filología Hispánica y en Estudios Clásicos.

Por otro lado, Arquitectura aumentará sus plazas de nuevo ingreso hasta las 75, que son 5 más que el curso pasado. Asimismo, la titulación de Ingeniería Mecatrónica ofertará 60 plazas para el 2026-2027, lo que supone 4 más que hace un año.

En el campus de Huesca cabe destacar el grado de Gestión y Administración Pública, que en su modalidad presencial oferta 25 plazas para 1º de carrera y, en la modalidad virtual, 40 en modalidad. Ello supone en total un incremento de 15 plazas de nuevo ingreso con respecto al curso pasado).

Asimismo, el Consejo de Gobierno ha ratificado la oferta de plazas de cambio de estudios de grado para el próximo curso.

Con esta aprobación, la Universidad de Zaragoza continúa apostando por una oferta de estudios adaptada a las necesidades y la demanda social, teniendo en cuenta los medios y recursos disponibles, así como la evolución de la oferta de los últimos cursos.