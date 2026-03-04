Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros

El gigante cárnico catalán, Vall Companys, tendrá que pagar una cifra de alrededor de los 11 millones de euros a 675 trabajadores del matadero porcino de Ejea de los Caballeros que prestaron sus servicios entre enero de 2014 y marzo de 2019 a través de la cooperativa Copergo. Así lo ha determinado la sala de lo social del Tribunal Supremo, en una sentencia reciente en la que resuelve que la única función de la cooperativa era la de suministrar mano de obra a Cárnicas Cinco Villas, empresa perteneciente al grupo Vall Companys que gestiona la planta del polígono Valdeferrín. Por tanto, el Supremo considera que Copergo actuó en "fraude de ley", teniendo a sus empleados como falsos autónomos.

La función de los trabajadores de esta cooperativa, dentro de la cadena del matadero de Ejea de los Caballeros, consistía en el despiece y las expediciones de los cerdos. Su salario neto mensual oscilaba entre los 1.100 y los 1.600 euros, sin pagas extras ni vacaciones pagadas, siendo el módulo de retribución el pago por hora trabajada, entre 9 y 14,5 euros según el puesto y las funciones de cada empleado. De lo que se trataba de determinar aquí era si la cooperativa, con sede en Vic (donde Vall Companys tiene otra planta), tenía estructura propia o únicamente estaba constituida para suministrar mano de obra al grupo cárnico, como así ha resuelto el Supremo.

El asunto es complejo y viene de varios años atrás. A finales de 2019, Inspección de Trabajo presentó una demanda ante el Juzgado de lo Social de Zaragoza, que en primera instancia, en junio de 2023, absolvió a Cárnicas Cinco Villas al considerar que Copergo era una "cooperativa real, no ficticia", y que entre ambas entidades existía una "externalización de servicios amparada por el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores".

Dicha sentencia fue recurrida pero el Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) la ratificó en segunda instancia en noviembre de ese mismo año, por lo que la Federación de Industria de CCOO, los 675 trabajadores afectados y la Tesorería General de la Seguridad Social presentaron un nuevo recurso de casación ante el Supremo pidiendo que se unificase la doctrina que el Alto Tribunal había dictado anteriormente en casos similares.

Una de las salas del matadero de Ejea de los Caballeros, del grupo Vall Companys. / Vall Companys

Y eso es precisamente lo que ha terminado determinando el Supremo en esta última resolución, siguiendo la doctrina (de ahí la "unificación") de fallos anteriores como el que afectó a Servicarne y sus más de 500 cooperativistas en Uvesa, productor de pollos afincado en Tudela (Navarra). Servicarne, por cierto, también ha trabajado con el grupo Vall Companys, que en 2018 vivió un caso similar al actual, en aquel entonces con una sanción de 2,7 millones por 270 falsos autónomos, 214 de ellos en Aragón, en su mayoría en Ejea, 189.

3.500 euros de media anuales

Fuentes de la empresa cárnica consultadas por este diario han explicado que su intención pasa por "recurrir en paralelo, por la vía contencioso-administrativa", el fondo de esta resolución, ya que recuerdan que ya hubo dos fallos previos que les dieron la razón. "Ha cambiado de criterio desde una perspectiva técnica", afirman, tras contextualizar que el Alto Tribunal, en este fallo, "ha decidido unificar el criterio por todos los casos relativos a la contratación de cooperativas de trabajo asociado", fruto de la sentencia de Uvesa.

En cualquier caso, reconocen que, cuando se judicializó la causa, ya provisionaron el importe requerido por la Seguridad Social, que ronda los 11 millones de euros antes citados según los sindicatos. De media, los trabajadores pueden percibir unos 3.500 euros por año trabajado, aunque la cantidad variará en función de cada caso. Algunos de estos falsos autónomos, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, ya han empezado a reclamar las cantidades que podrían llegar a percibir hasta 14.000 euros en el caso de que estuvieran trabajando para Vall Companys en Ejea a través de Copergo durante los cinco años que engloba la sentencia.

Entrada al polígono Valdeferrín de Ejea de los Caballeros, donde está Cárnicas Cinco Villas. / EL PERIÓDICO

Por otra parte, desde Vall Companys matizan que "todos los profesionales que operan en Cárnicas Cinco Villas lo hacen en régimen general de la Seguridad Social desde el año 2019". Antes, aseguran, los trabajadores funcionaban con "cooperativas de trabajo asociado (como Copergo) de acuerdo con la legislación". Con todo, en ese año se alcanzó un acuerdo entre la empresa y los sindicatos y desde entonces la situación es de "total normalidad".

Noticias relacionadas

En cambio, existe un período intermedio que podría hacer crecer más esa cifra de 11 millones de euros. Y es que, entre marzo de 2019 y la firma de ese acuerdo entre la patronal y la parte social, transcurrieron unos meses en los que Vall Companys, según aseguran fuentes sindicales, ya retuvo el montante correspondiente al régimen general. Por tanto, se trata de dos reclamaciones independientes y, si la vía judicial acaba agotándose con el resultado actual, el grupo catalán deberá activar ese dinero que tiene ya aprovisionado, que pasará a disposición de la Seguridad Social, que será la encargada de ingresarlo en la cuenta de los 675 falsos autónomos.