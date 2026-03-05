Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detenido por circular a 185 kilómetros por hora en una carretera de Huesca limitada a 90

La Guardia Civil identificó al conductor, un varón de 47 años

Un control de la Guardia Civil, en una imagen de archivo

Luis Alloza

La Guardia Civil de Huesca detuvo el pasado día 3 de febrero a un conductor por exceso de velocidad en la carretera A-1241 en el término municipal de Tamarite de Litera (Huesca). El vehículo circulaba a 184 kilómetros por hora en una carretera cuyo límite son 90, motivo por el cual los agentes le dieron el alto, identificaron al conductor y abrieron una investigación contra él como presunto autor de un delito contra la seguridad vial. El conductor es un varón de 47 años vecino de la comarca de La Litera.

El equipo de investigación de siniestros viales de la benemérita de Fraga instruyó las diligencias que fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Monzón, debiendo el conductor investigado personarse ante la Autoridad Judicial cuando ésta lo estime oportuno.

Ese mismo día, otra patrulla perteneciente al destacamento de Tráfico en Fraga detuvieron a otro turismo a la altura del kilómetro 84 de la AP-2 y, tras hacer las comprobaciones oportunas se cercioraron de que carecía de permiso de conducción y no lo había obtenido nunca. "Tras las comprobaciones de la documentación del vehículo, que era de alquiler sin conductor, los agentes se percataron que el acompañante del conductor era el arrendatario, siendo conocedor de que el conductor carecía de la autorización que habilitaba a conducción del turismo", explican en una nota.

Por todo ello, los agentes procedieron a la detención de estas dos personas como presuntas autoras de un delito contra la seguridad, una de ellas por conducir un vehículo a motor sin haber obtenido nunca autorización administrativa que lo habilite y el otro como cooperador necesario, siendo dos varones de 27 y 23 años y nacionalidad brasileña.

El EIS dela Guardia Civil de Fraga, instruyó las diligencias que junto con los detenidos fueron remitidas a la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Guardia de Fraga, quedándose el vehículo a disposición de la Autoridad judicial, posteriormente los detenidos fueron puestos en libertad con cargos.

Los peñistas encuentran alternativas para celebrar la Cincomarzada a pesar de la amenaza de lluvia: “De las 400 personas que nos íbamos a reunir, solo 180 vendrán al final”

Una Cincomarzada atípica en Zaragoza: el Tío Jorge vacío y sin llover mientras las máquinas siguen trabajando en San Miguel y la nueva Romareda

Detenido por circular a 185 kilómetros por hora en una carretera de Huesca limitada a 90

Arturo Sancho (FABZ): "El nuevo urbanismo en Zaragoza ataca directamente a la vida de barrio"

Máxima precaución ante la crecida súbita de los barrancos de varios ríos de Aragón por las lluvias: se prevén acumulaciones de 20 litros/m2 en menos de una hora

El TSJA absuelve a dos hombres condenados a seis años de cárcel por un intento de violación en Zaragoza

La plataforma Paisajes de Teruel pide a la ministra Aagesen paralizar el Clúster Maestrazgo hasta que concluya la investigación judicial

El kebab que triunfa con su dürüm de un kilo y medio abre su quinto local en Zaragoza: "Comen dos o tres"

