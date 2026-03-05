La empresa aragonesa que apuesta por el "WiFi de la luz" en el Mobile World Congress de Barcelona

El Mobile World Congress de Barcelona empezó con un sabor muy aragonés. La milmillonaria inversión que Amazon Web Services anunció para la comunidad copó buena parte de los titulares en la jornada inaugural. Pero más allá de los grandes anuncios, la cita que vive este jueves su último día permite a las startups vender al gran público sus últimas novedades, sus proyectos y sus ilusiones de futuro. Es el caso de la aragonesa Nexio, presente en una suerte de "feria dentro de la feria", como ellos mismos la definen.

Durante esta semana, Nexio ha estado en el pabellón número ocho, en la zona denominada como Four Years From Now (4YFN), donde las pymes emergentes explican y detallan las iniciativas que tienen previsto desarrollar en el medio plazo. En el caso de esta compañía, su presencia en esta parte del MWC responde al trabajo de I+D que están llevando a cabo en estos momentos para lanzar su propio sistema LiFi. "Lo llamamos coloquialmente el WiFi de la luz", explica el CEO de la empresa aragonesa, José Ignacio Águila.

Esta tecnología permite llevar la conectividad a través de la luz, en lugar de usando las ondas electromagnéticas tradicionales. De esta forma, sortean obstáculos como túneles o minas y permite la geolocalización en el interior de los edificios, entre otras aplicaciones. Una tecnología puntera que ya existe: funciona con luminarias que parpadean rápidamente (no es perceptible al ojo humano) y transmiten los datos. El mayor cliente y usuario en el mundo es el Ejército de EEUU, aunque el desarrollo de Nexio poco tiene que ver con los fines militares.

En ese sentido, el MWC está sirviendo a esta pyme, fundada en 2014 y que cuenta con diez trabajadores en plantilla, para llevar a cabo un proyecto piloto en un edificio de la ONCE en Madrid, que deben presentar antes del 31 de marzo tras ganar un concurso público al que se presentaron 100 startups en 2024. Ahí, ejecutarán su iniciativa a través de 50 luminarias LED que permitirán a las personas ciegas estar localizadas dentro del inmueble, algo que ahora el GPS no les permite.

Otros proyectos

No en vano, esta es tan solo la punta de lanza de una trayectoria que tiene su origen en 2014 en Ejea de los Caballeros. La esencia inicial de Nexio, que aún mantiene, se basaba en la iluminación de espacios públicos e industriales. A partir de ahí fueron creciendo y crearon una plataforma IoT (internet de las cosas, por sus siglas en inglés) que sirve para digitalizar plantas industriales.

Varios visitantes en una de las jornadas del Mobile World Congress de Barcelona. / EL PERIÓDICO

En este último caso, en estos momentos cuentan con una treintena de proyectos en cartera y dos ya en liza, en dos plantas de áridos en Andorra y Monreal del Campo. "Han sido dos casos de éxito que nos permiten monitorizar en remoto ambas industrias", explica Águila desde Barcelona, donde están haciendo una demostración a los potenciales clientes aprovechando su presencia en el MWC.

La nueva división 'agro'

Aunque, si las tres actividades mencionadas son el presente, y el LiFi es el largo plazo, el futuro más inmediato lo representa su nueva división agro. Nexio obtuvo, a través de Adefo, en torno a 27.000 euros de los fondos Leader de la Unión Europea que le permiten financiar algo más del 50% de dos proyectos piloto en las Cinco Villas. Esta parte agraria de la empresa se dividirá, a su vez, en dos ramas.

Noticias relacionadas

Una, dirigida a las comunidades de regantes, con un proyecto que les permitirá monitorizar cuestiones como la calidad del agua, el caudal de los canales, etc. "Es controlar el proceso del pantano a la puerta del campo", resume el CEO de Nexio. La segunda funcionalidad irá dirigida al agricultor particular, con un sistema que le permitirá monitorizar sus campos en distintos niveles: nutrientes, humedad, estaciones meteológicas... Con una respuesta que además será interactiva. Por ejemplo, si tienen el riego programado pero ha llovido lo suficiente, no se activaría, por lo que permitiría optimizar el uso del agua. Dos iniciativas que, por cierto, Nexio ya presentó en la última FIMA celebrada en Zaragoza.