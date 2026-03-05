La empresa 'La Mafia se sienta a la mesa' se resiste a cambiar de nombre y estudia recurrir la resolución que anula la marca

La cadena de restauración 'La Mafia se sienta a la mesa' (grupo LMssLM) sopesa interponer un recurso de alzada contra la resolución de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) que anula esta marca al considerar que es contraria al "orden público".

La cadena zaragozana ha asegurado en un comunicado que su marca ha sido registrada y renovada "en distintas ocasiones por la propia OEPM a lo largo de más de dos décadas" y cree que es una anulación de la que "no existen precedentes en España". Así ha reaccionado el grupo tras la resolución de la OEPM, avanzada este jueves por el diario Expansión y según la cual dicho distintivo es "contrario tanto al orden público como a las buenas costumbres".

También se dirige a la embajada de Italia en España -que impulsó este proceso- porque la compañía "ha intentado en varias ocasiones mantener un diálogo directo con el embajador (...) para explicar el origen y el sentido del nombre" pero estas solicitudes no han sido atendidas, según la empresa.

El objetivo de la compañía es "no entrar en confrontaciones hacia interpretaciones negativas sobre el nombre de la marca" porque son "ajenos" y se "alejan de cualquier connotación negativa" que se les achaca.

El foco de 'La Mafia se sienta a la mesa' es "seguir construyendo el futuro de la compañía" y mantener "intacta la esencia del proyecto: una propuesta gastronómica italo-mediterránea de calidad y una experiencia diferencial en restauración".

Asesoramiento sobre el proceso

Desde que la empresa tuvo conocimiento del procedimiento, la compañía inició un proceso de reflexión "estratégica" junto a consultoras especializadas y despachos de abogados. De hecho, 'La Mafia se sienta a la mesa' lleva "más de un año analizando la situación, incluyendo la posible definición de un nuevo nombre que permita reforzar su posicionamiento a largo plazo".

Durante este proceso, los restaurantes continuarán operando con total normalidad, "manteniendo su compromiso con la calidad, la experiencia del cliente y la excelencia operativa que han definido al grupo desde su origen".

Además, han aclarado que la marca, nacida en el año 2000, debe su nombre original al libro de recetas homónimo que sirvió de inspiración a sus creadores. El grupo cuenta actualmente con cerca de 100 restaurantes de "La Mafia se sienta a la mesa" y otros más de 30 locales entre "Ditaly" y "La Boutique Trattoria Viajera", con alrededor de 2.500 empleados.

Sentencia europea

Antes de esta decisión a nivel nacional, el asunto había llegado a nivel comunitario, donde el Tribunal General de la Unión Europea decretó en marzo de 2018 la nulidad de la marca al considerar que es contraria al orden público por aludir a una organización criminal y contraria a los valores europeos.

Incluso el Gobierno italiano celebró esa resolución porque mantenía que la marca "dañaba la imagen" del país y también la reputación de su cocina. El propio ministro de Asuntos Exteriores italiano en 2018, Angelino Alfano, aseguró que la noticia era "una victoria de Italia".