La factura de la guerra de Irán: Aragón se juega más de 520 millones de euros

En un mundo globalizado, no hay distancias que valgan. Ni para lo bueno, ni para lo malo. En plena escalada bélica en el polvorín de Oriente Medio, esta vez con el foco puesto sobre Irán tras los ataques de EEUU e Israel y la posterior respuesta del régimen de los ayatolás, Aragón se juega una factura que supera los 520 millones de euros. Un riesgo que va en dos direcciones y en el que influyen no solo la concreción de los problemas, sino la propia incertidumbre existente en estos momentos.

Una, la del propio conflicto, con el cierre del estrecho de Ormuz como la última de las consecuencias en una zona que vive en una tensión permanente desde hace siglos. Otra, en Estados Unidos, con Donald Trump amenazando a España con cortar todo el comercio -este mismo jueves se ha referido al país como "perdedores"- a raíz de la postura contraria a la guerra marcada por Pedro Sánchez.

En ese sentido, la comunidad aragonesa cerró el pasado 2025 con un valor en sus exportaciones a EEUU de cerca de 252 millones de euros, un 7,13% más que en 2024, pero todavía lejos de los datos registrados en 2022, cuando ascendieron a más de 445 millones. En el otro lado del globo, Aragón exportó productos a Oriente Próximo por un valor algo superior, 268 millones de euros, aunque casi el 78% de esa cifra la concentraron Arabia Saudí, Israel y Emiratos Árabes Unidos. En el caso de Irán, fueron solo 8,3 millones de euros en exportaciones.

Se trata, eso sí, de dos mercados que nada tienen que ver entre sí, aunque la geoeconomía del siglo XXI, arrastrada por lel mayor momento de inestabilidad geopolítica desde la Guerra Fría, todo lo iguala. En suma, representan más del 3,5% de las exportaciones totales de la comunidad (un 1,61% a EEUU y un 1,72% a Oriente). Desde la patronal, las delegaciones aragonesas de CEOE y CEPYME ya han advertido de que "Aragón se juega su futuro", en un momento que definen como "decisivo" para su futuro económico. Máxime teniendo en cuenta, esto en la vertiente norteamericana, las inversiones (más de 60.000 millones) que han proyectado gigantes como Amazon Web Services, Microsoft o Vantage en centros de datos que llegarán al territorio.

Afecciones directas e indirectas

"El cierre del comercio con EEUU nos afectaría muchísimo", analiza Javier Camo, director de Aragón Exterior (AREX), en relación a las más de 640 empresas que hicieron negocios el pasado año con EEUU y las más de 200 que llevan exportando de forma regular, durante más de cuatro años, a ese país. La comunidad ocupa el undécimo puesto del país en el volumen de sus exportaciones, aunque su balanza comercial es positiva, puesto que las importaciones, pese a crecer más de un 23%, supusieron un gasto de 198 millones de euros. Es decir, un saldo positivo en 2025 de más de 53 millones de euros.

Pedro Sánchez y Donald Trump se dan la mano, en una imagen de archivo.

Las exportaciones a EEUU son especialmente de maquinaria industrial (39% del total en 2025), papel (más de 19 millones, una cifra que se ha duplicado con creces respecto al año anterior) y electrodomésticos. Por sectores, el cárnico, que vive momentos de incertidumbre con la peste porcina o la dermatosis nodular contagiosa que afecta al vacuno, creció más de un 65% en el último año, por encima de los 11 millones. El vino, pese a que redujo sus exportaciones en cerca de un 20%, también sigue teniendo un peso específico importante, superior a los 9 millones de euros, mientras que el aceite perdería su segundo mercado más importante después de Italia.

En el caso de Oriente Medio, uno de los mercados más afectados sería el primario, especialmente el referido a la alfalfa, que exporta más de 300.000 toneladas anuales a la zona, lo que supone entre un 50% y un 60% del global de las exportaciones de este producto agrícola. El cierre del estrecho de Ormuz también preocupa en la esfera política y económica aragonesa, sobre todo por la afección en los costes indirectos si el conflicto se alarga, lo que repercutiría en el precio del gas, del petróleo y de la energía.