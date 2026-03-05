Luto en la política aragonesa tras la muerte de Joaquín Palacín: "Un político honesto y un hombre bueno"

La política y el aragonesismo de izquierdas despide este jueves a uno de sus grandes referentes. El fallecimiento de Joaquín Palacín, presidente de CHA, ex diputado autonómico (2019-2025) y ex director general del Gobierno de Aragón, ha provocado una ola de reacciones de todos los colores políticos, muestra del profundo respeto que provocó siempre tanto en sus compañeros de fila como en sus contrincantes.

Jorge Pueyo, cara visible de Chunta tras las últimas autonómicas, paisano oscense y uno de los discípulos de Palacín, le ha dedicado unas palabras en aragonés desde su cuenta de X: "Que la uembra d’el Pirineu te cubille; que la brochina bufe el tuyo nome; que las boiras plloren per tú; y mos muixen; sabend que ixa alegría é la cosecha de la tuya simient. DEP Joaquín Palacín". "Hoy nos deja un gran amigo. La tristeza es profunda, pero también lo es el recuerdo de todo lo que compartimos. Siempre te recordaremos", ha publicado por su parte Isabel Lasobras, secretaria general del partido y compañera de escaño durante más de cinco años.

El presidente en funciones, Jorge Azcón, también se ha sumado al pésame, con un mensaje muy sentido. "Se marcha demasiado joven un político honesto y un hombre bueno", ha expresado en sus redes sociales, mismo medio elegido por otros políticos. Pilar Alegría, líder del PSOE aragonés, ha querido mandar "un abrazo enorme a su familia, amigos y compañeros de CHA".

Otros dirigentes que compartieron tribuna y debates, como Roberto Bermúdez de Castro, Álvaro Sanz, Tomás Guitarte, Javier Sada, Mayte Pérez o Fermín Civiac, se han unido a las condolencias a través de X, misma red social que han empleado formaciones como Vox Aragón. Por su parte, Juan Antonio Sánchez Quero, presidente de la DPZ, ha emitido un comunicado mostrando su "profundo pesar" por el fallecimiento.