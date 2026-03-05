Máxima precaución ante la crecida súbita de los barrancos de varios ríos de Aragón por las lluvias: se prevén acumulaciones de 20 litros/m2 en menos de una hora

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este jueves de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de los ríos Guadalope, Matarraña y tramo bajo del Ebro debido a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que se produzcan precipitaciones que superen los 20 litros/m2 en menos de una hora.

Según informa el Organismo de cuenca, la posibilidad de crecidas afecta a tramos de estos ríos a su paso por las comunidades autónomas de Aragón, Valencia y Cataluña, y se podrían producir a lo largo de la segunda mitad de este jueves.

Adicionalmente podría incrementarse, hasta la jornada de mañana, el caudal de ríos como el Bergantes, Matarraña y Algás, aunque la probabilidad de superar el umbral amarillo de riesgo por incremento de nivel en las estaciones de aforo es relativamente baja.

Desde la CHE se recomienda a la ciudadanía estar atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología, en el SAIH Ebro, así como en la página web del organismo.