Máxima precaución ante la crecida súbita de los barrancos de varios ríos de Aragón por las lluvias: se prevén acumulaciones de 20 litros/m2 en menos de una hora

La principal afección podría darse en en los ríos Guadalope, Matarraña y tramo bajo del Ebro

El río Ebro, hace un par de semanas.

El río Ebro, hace un par de semanas. / JAIME GALINDO

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

La Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE) ha alertado este jueves de la posibilidad de crecidas súbitas en barrancos y cauces menores de los ríos Guadalope, Matarraña y tramo bajo del Ebro debido a las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) de que se produzcan precipitaciones que superen los 20 litros/m2 en menos de una hora.

Según informa el Organismo de cuenca, la posibilidad de crecidas afecta a tramos de estos ríos a su paso por las comunidades autónomas de Aragón, Valencia y Cataluña, y se podrían producir a lo largo de la segunda mitad de este jueves.

Adicionalmente podría incrementarse, hasta la jornada de mañana, el caudal de ríos como el Bergantes, Matarraña y Algás, aunque la probabilidad de superar el umbral amarillo de riesgo por incremento de nivel en las estaciones de aforo es relativamente baja.

Desde la CHE se recomienda a la ciudadanía estar atenta a la evolución de los datos meteorológicos e hidrológicos en la Agencia Estatal de Meteorología, en el SAIH Ebro, así como en la página web del organismo.

Máxima precaución ante la crecida súbita de los barrancos de varios ríos de Aragón por las lluvias: se prevén acumulaciones de 20 litros/m2 en menos de una hora

