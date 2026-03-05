Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Mesón de la Maja reabre a lo grande en Fuendetodos

La localidad recupera un servicio altamente demandado que será un revulsivo para el turismo

El Mesón de la Maja reabre a lo grande en Fuendetodos / Ayuntamiento de Fuendetodos

Zaragoza

Fuendetodos está de celebración. Mañana viernes, 6 de marzo, a las 18.00 horas, el Mesón de la Maja reabre sus puertas en pleno corazón del municipio, en una ubicación privilegiada que compartirá con algunos de los principales reclamos culturales vinculados a Francisco de Goya. La reapertura del establecimiento —cerrado desde 2012— recupera un servicio de restauración largamente demandado por vecinos y visitantes y se interpreta como un revulsivo para el turismo en una localidad que recibe cada año cerca de 20.000 personas atraídas por su patrimonio y el legado de su artista más universal.

El Mesón de la Maja, situado junto a la casa natal de Goya y la Sala Zuloaga, fue durante décadas un punto de paso casi obligado. No solo por su cercanía a los espacios culturales, sino por su papel como lugar de encuentro, ya que se trata de un bar–restaurante que formaba parte de la vida cotidiana del pueblo y que, al mismo tiempo, servía de puerta de entrada para quienes llegaban a conocer Fuendetodos. Su cierre dejó un vacío evidente en la oferta hostelera de la zona más céntrica y visitada del municipio, hasta el punto de que muchos excursionistas recorrían el casco histórico sin encontrar un lugar cercano donde sentarse a comer o, simplemente, tomar algo.

Inaugurado en 1969 con la intención de impulsar el turismo en esta localidad histórica, el mesón nació ligado a una época en la que la imagen de la maja —tan asociada al universo goyesco— trascendía el arte para impregnar iniciativas culturales y sociales de toda España. De hecho, su nombre se relaciona con las majas internacionales que acudían una vez al año a Fuendetodos para participar en certámenes de belleza de proyección internacional. Con el paso del tiempo, el Mesón de la Maja se consolidó como un establecimiento emblemático, con cocina tradicional y productos de la tierra, capaz de reunir en el mismo espacio a visitantes, familias del pueblo y grupos vinculados a actividades culturales.

Su reapertura mañana se entiende, además, dentro de un contexto más amplio de revitalización turística y cultural en Fuendetodos, que en los últimos años ha reforzado su identidad en torno a la figura del pintor aragonés a través de propuestas culturales y celebraciones, como la Fiesta Goyesca, que recrea escenas y personajes asociados a su época y a su obra.

En el caso del mesón, su regreso cobra un valor añadido por el lugar que ocupa ya que se trata de un punto estratégico entre la memoria artística del municipio y su vida social. Quienes visitan Fuendetodos encontrarán un espacio de acogida en el mismo centro histórico refuerza la experiencia y favorece una estancia más completa, con impacto directo en el día a día del pueblo.

El camino hacia la reapertura comenzó a definirse en julio de 2025, cuando la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) cedió el edificio del Mesón de la Maja al Ayuntamiento de Fuendetodos para facilitar su recuperación y su conversión en un espacio de restauración y atención a visitantes. La cesión quedó oficializada y publicada en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ), contemplando usos vinculados a la actividad turística, cultural y hostelera. Desde entonces, el consistorio ha trabajado para culminar los trámites y preparar el establecimiento con el objetivo de prestar un servicio y reforzar el atractivo del centro histórico.

De hecho, su inauguración ha sido posible tras salir a licitación la concesión del servicio por parte del consistorio que finalmente la adjudicó a mediados de enero. La inauguración de este viernes no es solo la reapertura de un local, es la recuperación de una pieza clave en el engranaje turístico del municipio.

TEMAS

