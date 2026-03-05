Los peñistas encuentran alternativas para celebrar la Cincomarzada a pesar de la amenaza de lluvia: “De las 400 personas que nos íbamos a reunir, solo 180 vendrán al final”

El cielo gris presagia un cinco de marzo pasado por agua. Pero la amenaza de lluvia no ha disuadido a los integrantes de la Peña Forca, que desde primera hora de la mañana se han congregado en su sede de Calle de Monegros, 1, de celebrar la festividad zaragozana. Desde que ayer la FABZ (Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza) anunciara la cancelación de los eventos en el parque Tío Jorge, la junta ha reorganizado a contrarreloj una de las jornadas más especiales del año para los peñistas. “Nos hemos puesto las pilas y hemos salido adelante, contra todo pronóstico” afirma Nelia, una joven de 23 años miembro de la junta.

Una reunión multitudinaria

La mañana ha empezado con un vermut y la tradicional pinchada de barril. La peña ha despertado su ambiente festivo sin problemas, pero han tenido que lamentar bastantes bajas a causa del mal tiempo. “De las 400 personas que nos íbamos a reunir, solo 180 vendrán a comer al final”, explican los encargados de cocinar el rancho que hoy tienen como plato fuerte en Peña Forca. “Hemos empezado a las 9 de la mañana. Y que no nos metan prisa: cuando esté la comida, se comerá”, bromea uno de los cocineros. Luis Martín, dueño de la Tasca del Ebro, cede parte de su local a la peña para que pueda preparar sus comidas multitudinarias.

Porque poco tienen que ver las peñas “urbanitas” con las rurales. Aquí, los integrantes se cuentan por centenas: 600 personas componen las filas de la asociación. Sus miembros se inscribieron en Forca por motivos diversos. “Nosotras somos de la peña porque lo hemos heredado de nuestros padres, pero también hemos influenciado a amigos que se han ido uniendo gracias a lo que les contábamos”, explica Carol, otra joven de 23 años, junto a Nelia y su grupo de amigos.

El simbolismo del cinco de marzo

No es difícil sentirse atraído por la máxima de las peñas: unirse para celebrar. Eso hacen cada cinco de marzo desde hace décadas. “Es un día muy bonito porque es la primera vez en el año que nos vestimos de peñistas antes de San Jorge y el resto de fiestas”, sostiene María, otra de las compañeras de Nelia. Sus planes para hoy son “peña, peña y más peña”, pero eso es suficiente para pasar un gran día entre amigos.

Después de comer, han organizado actividades como un bingo, aunque su idea es divertirse con otros juegos como tirar de la soga, “si el tiempo lo permite”, subraya Nelia. Así, los peñistas empiezan a calentar motores al comienzo del año para llegar bien entrenados, con el paso de los meses, a su semana más esperada, las Fiestas del Pilar. “Los Pilares se viven mucho más si formas parte de una peña”, asevera María. “Aunque nosotros buscamos cualquier excusa para juntarnos: Navidad, Año Nuevo, San Patricio, Semana Santa, San Jorge y, cómo no, la Cincomarzada”, reconoce.

Fechas alternativas

Mientras tanto, la FABZ estudia, junto al Ayuntamiento de Zaragoza, trasladar la celebración del cinco de marzo a otro día. "En todo caso tendrá que ser el fin de semana del 14 o el del 21 de marzo. Llevarlo más allá no tendría sentido", ha zanjado Arturo Sancho, presidente de la federación. Eso sí, si se mueve de fecha la fiesta ya no podrá ser en el parque del Tío Jorge puesto que la próxima semana van a comenzar las obras de reforma integral de esta zona verde.