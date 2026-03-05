La plataforma Paisajes de Teruel pide a la ministra Aagesen paralizar el Clúster Maestrazgo hasta que concluya la investigación judicial

La Plataforma a Favor de los Paisajes de Teruel ha solicitado a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, la paralización cautelar del denominado Clúster Maestrazgo hasta que concluyan las investigaciones y los procedimientos judiciales actualmente en curso que afectan a su tramitación administrativa.

Paisajes de Teruel ha remitido una carta a la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, como contrapunto a la enviada en los últimos días por la Asociación Viento Alto y tras las informaciones publicadas sobre la detención del propietario de Forestalia y de responsables vinculados a la tramitación de Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de proyectos de esa compañía. La organización explica que su intención es "poner sobre la mesa distintas percepciones y puntos de vista" sobre el denominado Clúster Maestrazgo y aportar a la ministra "el mayor número posible de argumentos" ante la gravedad de los hechos que se investigan, revelados por la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil.

Según expone la Plataforma, el proyecto --impulsado inicialmente por Forestalia y actualmente en manos del fondo Copenhagen Infrastructure Partners (CIP)-- se encuentra pendiente de resolución judicial en distintos tribunales. En concreto, detalla que existen cinco recursos contencioso-administrativos interpuestos por la tramitación de este, admitidos por el Tribunal Supremo y por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Asimismo, señala que hay cuatro denuncias presentadas en juzgados de Zaragoza y Teruel por organizaciones políticas y por la propia Plataforma, de las cuales tres han sido admitidas a trámite y una está pendiente de admisión.

En este contexto, el colectivo alude a las investigaciones llevadas a cabo por la UCOMA, que cuestionarían la legalidad de la Declaración de Impacto Ambiental en la que la empresa se apoya para poder iniciar las obras. Estas actuaciones, llevadas a cabo dentro de la operación Perserte, derivaron el martes en la detención de seis personas, entre ellas Fernando Samper, propietario de Forestalia, vinculadas a trámites realizados en el ámbito del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, acusadas de presuntos delitos de prevaricación ambiental, cohecho, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

"El clúster no revertirá la despoblación"

La Plataforma sostiene en su escrito que la implantación del Clúster Maestrazgo no revertirá la despoblación en el territorio y argumenta que, según datos del INE y estudios universitarios, los municipios en los que se han instalado grandes parques eólicos o fotovoltaicos no han frenado su pérdida de población y, en algunos casos, la han acelerado.

Esta entidad también advierte de los riesgos de vincular la prestación de servicios sociales a compromisos empresariales, aludiendo al "permanente tránsito de propietarios" en el sector energético y a la falta de garantías de continuidad de los acuerdos suscritos, como ejemplo aluden a la anunciada luz gratis, que ya no se nombra.

Asimismo, señala que los ingresos fiscales derivados de estos proyectos son más elevados en el primer ejercicio, pero decrecen posteriormente, mientras que las necesidades de servicios públicos se mantienen en el tiempo.

En su carta, la Plataforma reconoce que este tipo de iniciativas pueden generar ingresos "importantes y en ocasiones tentadores", pero considera que no se justifica su ejecución si conllevan afecciones al patrimonio natural, al paisaje y a la biodiversidad del Maestrazgo, un territorio que cuenta con figuras de protección como Red Natura 2000, Parque Cultural y Geoparque de la UNESCO.

No obstante, el colectivo subraya que comparte los objetivos de lucha contra el cambio climático y de descarbonización de la economía, así como la necesidad de implantación de energías renovables, aunque defiende un modelo distribuido, en manos de la ciudadanía y ubicado en espacios ya antropizados, frente a grandes desarrollos promovidos por fondos de inversión. Por todo ello, la Plataforma solicita a la ministra que paralice el proyecto hasta que se pronuncien los tribunales y se esclarezca si su tramitación fue fraudulenta, y que no se autorice el inicio de las obras ante el riesgo de que, en caso de una eventual anulación judicial, puedan derivarse responsabilidades patrimoniales para la Administración.

Finalmente, Paisajes de Teruel, señala que la ministra dispone ya de "argumentos y criterios suficientes" para adoptar una decisión sobre el Clúster Maestrazgo, si bien apunta que las conclusiones definitivas vendrán determinadas por las resoluciones judiciales y los resultados de las investigaciones policiales en curso.