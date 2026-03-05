Puente de la Cincomarzada en Aragón: el Pirineo apunta al lleno y las reservas 'pinchan' en Teruel

Aragón encara el puente de la Cincomarzada -solo es festivo en Zaragoza- con buenas cifras de ocupación en el Pirineo, donde prevén que habrá una alta afluencia y que esta se mantendrá hasta final de marzo y principios de abril, enlazándolo así con la llegada de la Semana Santa. Los datos de ocupación en varios puntos de la provincia de Huesca se acercan al 80%, mientas que las reservas pinchan en otros destinos como Teruel, donde en lugares como la Sierra de Albarracín "no se ha notado absolutamente nada" la festividad.

"Varios valles del Pirineo coinciden en una ocupación de cerca del 75%", explica Sara Ros. Es la presidenta de Faratur (Federación Aragonesa de Turismo Rural) e informa de que esta gran afluencia para la Cincomarzada también se prevé para otras zonas de la provincia de Zaragoza, donde no se han registrado tantas pernoctaciones, pero sí hay reservas de visitas guiadas u otras actividades de Turismo.

Los datos contrastan con los de la provincia de Teruel, donde según indica Ros los datos de ocupación están "muy bajos". "Hay un 30 o 40%, pero nada para el puente de la Cincomarzada, sino solo para el fin de semana. Y quienes han confirmado habían recibido reservas de gente de la Comunidad Valenciana, de Madrid... No eran de Aragón", indica. "Se nota bastante la diferencia entre unos puntos y otros", apunta.

Quien lidera, sin duda, es el Pirineo aragonés. "Este invierno ha sido un continúo y diario flujo de gente. No ha habido ni que esperar al puente porque la ocupación ha sido bastante buena todos los días", celebra José María Ciria, presidente de la Asociación Turística Empresarial del Valle de Benasque. Ciria explica que con esta "hasta hoy (martes) hay gente en el valle, puede estar en un 80% de ocupación". Con esta inercia espera llegar a la Cincomarzada, en la que prevé que "va a estar todo lleno". "Lo que hará el puente es que llegue más gente", apunta.

Ciria considera que esta alta ocupación podrá mantenerse hasta finales de marzo, cuando terminará la temporada de esquí y se dará paso a la Semana Santa. "No va a haber los parones o escalones que hay otros años en los que la festividad cae a final de abril. Hay continuidad todo el invierno y se acabará con la Semana Santa y una buena ocupación", sostiene. Prevé que superarán en cifras al año pasado.

Pendientes del tiempo

En la Asociación Empresarial y Turística del Sobrarbe tienen las mismas perspectivas positivas. Su presidenta Paz Agraz estima que haya una "ocupación media", que dependerá sobre todo de las previsiones meteorológicas. "No están dando ni muy buen tiempo ni tampoco muy malo. Esperamos que haya animación. Es un puente majo antes de Semana Santa", apunta. Agraz recuerda que es festivo solo en Zaragoza y apunta que la segunda residencia también va a jugar un papel "bastante importante" en los datos de ocupación.

De lo que tiene más certeza es de que las cifras superarán a las del año pasado, cuando apenas tuvo repercusión la Cincomarzada porque "no hubo puente". "Esta vez está bien. Han pasado dos meses de las navidades, la gente tiene ganas de salir de casa y el día ya se alarga", expone Agraz. A ello añade que "la temperatura es buena y el Sobrarbe cuenta con la zona de esquí en la parte francesa, que es un atractivo más".

Pero la situación no es la misma en todo Aragón. La gerente de Turismo Sierra de Albarracín, Begoña Sierra, indica que, excepto un alojamiento, el resto de la comarca "no ha notado absolutamente nada" la llegada del puente de la Cincomarzada, del que solo disfrutan los zaragozanos. En el caso de Valderrobres, su alcalde Carlos Boné comparte que, aunque se había notado un incremento de las reservas para esta festividad, la "mala" previsión meteorológica ha provocado "bastantes anulaciones" para los próximos días.

Donde también se prevé un buen puente de la Cincomarzada es en otras zonas de la provincia de Zaragoza, y más en concreto en la comarca del Bajo Aragón. Desde el Ayuntamiento de Fayón informan de que la ocupación no está "al completo", pero si "al 80%" tanto en apartamentos turísticos y pensiones como en cámpines. Fuentes del consistorio explican que enlazar cuatro días seguidos, de jueves a domingo, "se nota" en la ocupación.

El puente también se ha dejado notar en el Museo de la Batalla del Ebro de Fayón, donde "se han hecho reservas para visitas guiadas y también para otro tipo de actividades" que llevarán a cabo los próximos días. "Nos quedan plazas libres, pero sí que estamos notando que hay movimiento de gente a pesar de la climatología", indica.