Más del 53% de profesionales de enfermería y fisioterapia de Aragón se plantea abandonar su profesión

Un 90% de profesionales de enfermería y fisioterapia de Aragón ha sufrido problemas de salud física y mental por las dificultades para conciliar la vida laboral y la personal y más del 53% se han planteado incluso abandonar su profesión. Así lo recoge una encuesta realizada por el Sindicato de Enfermería Satse, dentro de una campaña de información y sensibilización, impulsada en el marco del Día Internacional de la Mujer bajo el lema 'Que no dejen tu vida en pausa', que pretende visibilizar y alertar de los "graves problemas de conciliación" que sufren los profesionales de la enfermería y la fisioterapia en Aragón.

La responsable de Igualdad de Satse Aragón, Rosana Ferranado, ha destacado que los datos de la encuesta han posibilitado tener una radiografía actualizada de los obstáculos y barreras que están sufriendo en Aragón y el resto de comunidades autónomas, así como sobre las consecuencias que están teniendo en su trabajo y desarrollo profesional, y también en su bienestar físico y mental y en su calidad de vida. "El derecho a poder conciliar nuestra vida profesional con la personal es permanentemente vulnerado desde las administraciones públicas y las empresas sanitarias privadas que priorizan el ahorro económico y la productividad por encima de las personas", ha lamentado Ferrando, quien ha asegurado que se trata de "un grave problema" que les afecta a nivel profesional y personal y que también perjudica al sistema sanitario y a la atención y cuidados que prestan a todas las personas.

La encuesta concluye que más de un 63% se muestran insatisfechos con su conciliación; un 90% afirman que los problemas de conciliación afectan a su salud mental y a su salud física; 72% apunta que inciden en sus relaciones familiares y personales, y el 87%, a su rendimiento laboral.

De otro lado, un 75% resalta que la falta de medidas de conciliación afecta al cumplimiento de sus responsabilidades familiares y un 73% detalla que las tensiones generadas en el trabajo afectan a su vida personal y familiar. Como resultado "muy preocupante", según Satse, es que más del 53% se ha planteado abandonar la profesión.

La encuesta también pregunta por cuáles son las condiciones de trabajo que más afectan a la conciliación, y prácticamente el total de los encuestados apunta a la falta de personal en los centros. Además, un 89% se refiere a los cambios de turnos imprevistos; un 85%, a trabajar los fines de semana y festivos; el 77%, a la falta de antelación con la que se facilita el cuadrante de trabajo, y el 83%, a trabajar por las noches.

Pérdidas de oportunidad de desarrollo

En cuanto a las consecuencias que tienen los problemas y barreras a su conciliación, un 80% explica que las principales son la pérdida de oportunidades de desarrollo profesional y laboral, así como la económica, y la imposibilidad de hacer planes a corto medio y largo plazo. Así, el 84% cree que los problemas de conciliación afectan mucho a su desarrollo profesional y laboral. En concreto, el 49,64% renuncian a oportunidades de formación; el 21,65%, a oportunidades laborales, y el 13,63%, a oportunidades de promoción.

Ante esta realidad, Rosana Ferrando recuerda que Satse lleva años trabajando para que desde el Servicio Aragonés de Salud (Salud) se adopten todas las actuaciones necesarias para acabar con la falta de conciliación. A nivel estatal, ha conseguido que la reforma la Ley del Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud contemple "mejoras y avances reales".

Noticias relacionadas

"En este 8 de marzo, las enfermeras y fisioterapeutas decimos alto y claro que no vamos a seguir pagando la falta de conciliación con nuestra salud, nuestro tiempo y nuestro futuro. La conciliación no es un privilegio, es un derecho laboral fundamental y una condición imprescindible para una sanidad pública de calidad. Reclamamos, en definitiva, que no dejen nuestra vida en pausa", ha concluido.