Así afecta la guerra de Irán a los envíos por barco y al aeropuerto de Zaragoza: 14 vuelos cancelados en solo una semana y 26 chárteres nuevos para marzo

La guerra abierta de Estados Unidos e Israel con Irán está provocando un auténtico tsunami en el tráfico de mercancías de todo el mundo, con algunas vías marítimas estratégicas cortadas y barcos retenidos, y un espacio aéreo en el entorno más próximo del conflicto completamente desbordado o cerrado. Esto está generando una situación de incertidumbre y plagada de cambios constantes en la programación de vuelos de carga de todos los aeropuertos, y trastocan de forma notable la operativa de pistas como la de Zaragoza, que es el tercero en España que más toneladas mueve cada mes y con muchas rutas fundamentales que pasan por Oriente Próximo.

Un contexto que ya tiene consecuencias en el día a día, sobre todo porque, como destacan las fuentes oficiales de Aena, la empresa que gestiona la red de terminales en el país, es una "situación cambiante" a la que hay que adaptarse constantemente. Los puertos secos también viven momentos estresantes, con mercancías varadas en Zaragoza e incluso en el propio estrecho de Ormuz que no saben con certeza cuál va a ser su futuro, con todo lo que ello implica.

En el caso del aeropuerto de Zaragoza, las cifras muestran buena parte de estas complicaciones. Las empresas necesitan dar salida a sus mercancías y redirigen a las rutas aéreas los productos que no pueden mover por barco hacia los destinos más remotos. Un transporte que es mucho más caro para ellas, pero necesario para no cortar definitivamente sus exportaciones e importaciones. Y así se traslada en las cifras.

Vuelos cancelados o retrasados

Solo en los días que han transcurrido, desde el pasado 28 de febrero, se han producido diferentes movimientos en los vuelos de cargueros en el aeropuerto de Zaragoza que han trastocado la programación habitual. Diecisiete vuelos ya han tenido que ser cancelados, aunque tres de ellos se operaron días más tarde, y las compañías ya han anunciado que fletarán hasta 26 vuelos chárter de mercancías nuevos de aquí a final de marzo, 13 de ellos para aterrizar en Zaragoza y otros 13 para despegar rumbo a Emiratos Árabes Unidos, Lieja, Kenia o Arabia Saudí. Aunque estas cifras pueden ir aumentando en cuestión de horas por esa situación "cambiante" a la que alude Aena y que está afectando a todas las terminales aéreas del mundo.

Tráfico de mercancías en el aeropuerto de Zaragoza, en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

Solo el 28 de febrero hubo tres rutas canceladas que retrasaron su vuelo. Uno de los suprimidos tenía a Dubai como origen y destino y tuvo que ser fletado el pasado miércoles, 4 de marzo. Otro vuelo que procedía de Bakú y que iba a despegar con destino a Riad, también canceló su salida pero la operó el día 3, rumbo a Corea del Sur. Otro avión con origen y destino a Georgia, no pudo despegar el día 28 de febrero y lo hizo el 1 de marzo pero rumbo a Egipto. Así, hasta el próximo sábado, 7 de marzo, ya está previsto que se cancelen siete vuelos con diferentes orígenes y destinos, pero la cifra puede incrementarse con el paso de las horas.

Mientras, el efecto contrario también se está produciendo, el de aumentar los vuelos que despegarán del aeropuerto, los llamados vuelos chárter, que no tienen ruta regular desde Zaragoza, y que para los próximos días ya se han solicitado 26 movimientos que no estaban en la programación inicial, 13 de esos serán aterrizajes en la pista aragonesa y otros 13 de despegues con diferentes destinos.

Según explica Aena, cuatro de ellos tienen origen en Camboya y cuando aterricen en Zaragoza, dos de ellos despegarán con destino a Lieja y otros dos hacia la ciudad de Fujairah, en Emiratos Árabes Unidos (EAU). Otros siete tienen origen y destino en Toronto, y los dos restantes, uno llegará procedente de Turkmenistán para volar luego con destino Kenia y el otro, lo hará procedente de Malta para despegar a continuación desde Zaragoza rumbo a Arabia.

Los puertos secos

Pero las consecuencias están empezando a notarse ya en los tres puertos secos de Zaragoza. Pese a que todavía es "pronto" para hacer un balance detallado de las consecuencias del cierre del estrecho de Ormuz, aunque algunas voces ya hablan de la "tormenta perfecta" que se está desatando contra sectores como el primario, ya de por sí con problemas acumulados en los últimos meses como la peste porcina o la dermatosis nodular contagiosa que ya ha llegado a algunas explotaciones de vacuno en la comunidad. A eso se le suma ahora el frenazo a una ruta clave para productos como la alfalfa, con más de 300.000 toneladas exportadas anualmente a distintos países de Oriente Próximo, sin olvidar tampoco el caos ferroviario de las últimas semanas, especialmente en la red convencional de Barcelona, del que todavía no se ha recuperado al 100% y que afecta a varios sectores estratégicos de la comunidad.

En la capital aragonesa, las consecuencias directas de la guerra de Irán se están notando especialmente en el complejo ferroviario de Plaza que gestiona Adif, con los servicios externalizados a Cosco Shipping Ports Spain (CSP). La alfalfa es, según explican desde CSP, el producto más afectado en la actualidad. "Las cargas que había comprometidas a futuro están congeladas, retenidas en la terminal", subrayan esas mismas fuentes, que esperan alternativas como llevar los contenedores hasta puertos de Egipto y, desde ahí, intentar trasladarlos hasta su destino final.

Movimiento de contenedores en la Terminal Marítima de Zaragoza (TMZ), en una imagen de archivo. / Jaime Galindo

JCV Shipping, terminal privada también presente en la plataforma logística zaragozana, contabiliza por su parte hasta siete clientes que se han visto afectados ya en su trayecto. Su mercancía va en parte de los alrededor de 150 barcos que permanecen retenidos en el entorno del estrecho de Ormuz, que conecta el golfo Pérsico con el golfo de Omán y el mar Arábigo. Desde JCV cuentan que algunos han podido atracar cerca, en puertos de Emiratos Árabes Unidos, por lo que sus consecuencias son menores; pero hay otras navieras que están teniendo que arribar en la India, por lo que su traslado posterior al destino final es mucho más complejo y costoso. "Va a haber retrasos, extracostes e incertidumbre", sentencian.

Por último, en la TMZ las afecciones son menores, ya que su verdadera preocupación reside en el cierre del canal de Suez, y desde la TMZ reconocen que no está claro cuál va a ser el comportamiento de ese estrecho artificial tras la nueva escalada bélica.