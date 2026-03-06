Teruel Existe reclama compromiso político para evitar que MotorLand Aragón quede fuera del calendario de MotoGP

Teruel Existe ha criticado la situación de incertidumbre que rodea al futuro del Gran Premio de Aragón de MotoGP en el circuito de MotorLand, después de que haya trascendido que la instalación de Alcañiz podría quedar únicamente como circuito de reserva para la temporada de 2027, tal y como adelantó EL PERIÓDICO DE ARAGÓN el pasado fin de semana. Por ello, reclaman compromiso político para evitar quedar fuera del calendario.

El portavoz de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha señalado en rueda de prensa que "todo parece indicar que el circuito de MotorLand será de los que se caigan del calendario", ya que de las 22 pruebas previstas para 2027 ya se han anunciado 16 y faltan seis por confirmar. Guitarte ha subrayado que la posible exclusión del circuito aragonés resulta especialmente injusta teniendo en cuenta su calidad técnica, "reconocida por los propios pilotos y por la organización de MotoGP".

Por este motivo, ha considerado que el problema no radica en la calidad de la instalación, sino en el déficit histórico de infraestructuras del territorio. En este sentido, Guitarte ha insistido en que el mantenimiento del Gran Premio en Alcañiz debe entenderse como una política estratégica de desarrollo territorial. "El circuito no es solo un equipamiento deportivo, sino que supone desarrollo estratégico para el territorio y debería ser una apuesta decidida de los gobiernos de Aragón y de España", ha defendido.

Situación de las infraestructuras

Asimismo, ha reclamado al Estado que acelere la construcción de infraestructuras clave para el Bajo Aragón. "Llevamos más de 20 años reclamando la autovía A-68 y también un ramal ferroviario que conecte Alcañiz con Zaragoza, que permitiría facilitar la llegada de equipos y aficionados con un transporte público seguro y de calidad", ha recordado.

Desde Teruel Existe también han lamentado que España pueda perder el Gran Premio de Aragón mientras se anuncian nuevos proyectos en grandes ciudades. "No puede ser que de los cinco circuitos de la península el que se caiga sea el de mejor calidad técnica. Ahora se anuncia la construcción de un circuito en Madrid mientras se deja caer el de Alcañiz", ha dicho Guitarte.

Silencio del Gobierno de Aragón

Por su parte, el coordinador de Teruel Existe en el Bajo Aragón, Jorge Santafé, ha criticado el silencio del Gobierno de Aragón y ha reconocido que el momento actual invita al pesimismo. "Hay 16 pruebas ya cerradas y los otros tres circuitos españoles renovaron sus contratos en 2025, mientras que aquí no tenemos información. Exigimos que el Gobierno de Aragón se ponga las pilas", ha agregado.

Santafé ha advertido además del impacto económico que supondría la pérdida del Gran Premio para el territorio. "Este evento genera alrededor de 20 o 25 millones de euros durante el fin de semana del campeonato y otros 20 millones adicionales a lo largo del año derivados del turismo y de la actividad empresarial vinculada al motor", ha observado.

El coordinador bajoaragonés ha reclamado que todas las administraciones asuman su responsabilidad y actúen con urgencia. "No podemos seguir pagando el precio de la falta de infraestructuras. Llevamos más de un año movilizándonos y reivindicando la A-68. Los proyectos ya están redactados, ahora lo que hace falta es licitar las obras", ha afirmado.

En la misma línea, ha indicado que "no puede ser que un circuito de primer nivel internacional no tenga conexión ferroviaria ni infraestructuras adecuadas para su acceso", y ha pedido a las administraciones, incluido al Ayuntamiento de Alcañiz, que dejen de "tirarse la pelota unas a otras" y trabajen conjuntamente para garantizar el futuro de MotorLand.

Por último, Guitarte ha alertado de que si finalmente se pierde el Gran Premio, los grandes partidos no podrán lamentarse sin asumir responsabilidades. "El PSOE tiene en su mano construir la A-68 y el PP gobierna Aragón. Basta ya de excusas. Los grandes eventos deportivos también deben servir como palanca de desarrollo territorial", ha concluido.