Azcón reivindica a las pioneras aragonesas y recuerda a Ana María Cortés, la primera consejera autonómica y recientemente fallecida, en la previa del 8M

El Gobierno de Aragón ha celebrado este viernes un acto conmemorativo por el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. El presidente en funciones, Jorge Azcón, ha participado en esta jornada, en la que ha reivindicado "el papel de aquellas mujeres que han sido pioneras en cualquier ámbito de la sociedad aragonesa". Azcón ha recordado la figura de Ana María Cortés, "quien, en el año 1987, se convirtió en la primera mujer que llegó a ser consejera del Gobierno de Aragón, liderando con verdadero éxito una cartera que aunaba Sanidad, Bienestar Social y Trabajo y materializando iniciativas transformadoras que mejoraron la calidad de vida de los aragoneses".

"Ana María Cortés falleció este lunes, dejándonos un legado de gran valor y tras haber abierto camino a tantas mujeres que, como ella, han ocupado cargos de responsabilidad en la política aragonesa. Hoy vemos como algo natural la presencia de una presidenta de las Cortes, de una alcaldesa o de una mujer al frente del Justiciazgo, pero no siempre fue así. Por eso, conmemorar el Día Internacional de la Mujer implica reafirmar un compromiso colectivo: la construcción de una sociedad que garantice de manera efectiva que hombres y mujeres tengan las mismas oportunidades en todos los ámbitos", ha subrayado durante su intervención.

"Por eso, en este acto institucional por el Día Internacional de la Mujer, renovamos nuestra responsabilidad con la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres. Una igualdad que debe traducirse en oportunidades concretas, en repartir los cuidados, y en trabajar por seguir eliminando cualquier barrera que limite el talento de las niñas y las mujeres", ha indicado.

A juicio de Jorge Azcón, bajo el lema impulsado este año por el Gobierno de Aragón, 'Una sociedad mejor empieza aquí', la sociedad debe tener presente "que los grandes avances nacen de lo cotidiano, de cómo educamos, de cómo organizamos el trabajo y de cómo distribuimos las responsabilidades".

Retos pendientes

Durante su discurso, el presidente en funciones ha hecho hincapié en los retos pendientes: "Somos conscientes de los avances logrados, pero también de los desafíos que persisten. La brecha salarial, la menor presencia en determinados ámbitos académicos, científicos o deportivos, y la violencia machista nos interpelan como sociedad. Como institución, aún tenemos el reto y el deber de mejorar algunos datos, como los relacionados con el empleo. Los datos del mercado laboral nos muestran avances, pero también desequilibrios que no podemos ignorar".

Actualmente, ha explicado, "más de 31.000 mujeres están inscritas en las oficinas de empleo, lo que representa en torno al 60% del total de personas desempleadas". "La diferencia entre el paro masculino y femenino alcanza las 11.732 personas, una cifra todavía significativa, aunque sea la menor registrada desde febrero de 2016", ha agregado. Estas cifras "nos indican que las políticas públicas tienen impacto y reducen esa brecha, pero también que debemos intensificarlas para consolidar y acelerar esta tendencia, reforzando la orientación laboral y la formación en sectores emergentes como el tecnológico".

En paralelo, más de 291.000 mujeres están afiliadas a la Seguridad Social, el 46% del total en Aragón. Sin embargo, la brecha se amplía de forma notable en el trabajo autónomo. De las 97.643 personas inscritas en este régimen, solo 34.700 son mujeres, apenas un 35,5%.

"Este desequilibrio evidencia las dificultades añadidas que muchas mujeres encuentran para emprender y consolidar sus proyectos empresariales. Favorecer el emprendimiento femenino no es solo una cuestión de justicia; es una apuesta estratégica por el crecimiento económico, la innovación y la cohesión social que será beneficioso para todos los aragoneses. Porque una sociedad mejor se construye garantizando que todas las personas, sin excepción, puedan desarrollar su proyecto profesional y personal en igualdad de condiciones", ha señalado.