Begoña Martín, chef del restaurante Chongastán, desvela el secreto para preparar el cocido más tradicional de Aragón: "Es cocina de aprovechamiento"
La guía Michelin concedió a este establecimiento un reconocimiento Bib Gourmand
Llevar la esencia de un territorio y de la tradición a un plato no es sencillo, pero es el reto al que se enfrentan los restaurantes ubicados en lugares singulares. Es el caso de Casa Chongastán, ubicado en el pequeño pueblo de Chía, en el valle de Benasque, en el Pirineo. Al frente están tres hermanos nacidos y criados en el municipio, Begoña, Judith y Juanjo, con un único propósito: "cocinar, cuidar y recibir con cercanía".
El negocio saltó a la fama más allá de la zona cuando la guía Michelin le concedió un Bib Gourmand que premia a los establecimientos con mejores calidad-precio.
Sin duda uno de los motivos para destacarlo fue la filosofía que llevan por bandera, con guisos tradicionales y carnes a la brasa como base de la carta, apoyándose en los productos de temporada y de kilómetro cero gracias a su huerto y las materias primas de que les provee el rico entorno natural. "Seguimos cocinando como se ha hecho siempre: con calma, con cariño y con el respeto que merece cada receta", explican, haciendo gala de todos "platos de toda la vida" que pasan de generación en generación.
El secreto del cocido de Chongastán
La carta de Chongastán está formada por una nutrida propuesta de entrantes y platos principales de parrilla, guisos y pescados. Una de las dueñas, Begoña Martín, ha desvelado el secreto para hacer el cocido típico del Pirineo, el recau. "Es cocina de aprovechamiento", resumen en un post compartido en Facebook.
Tradicionalmente, explica, se preparaba con lo que había por casa, esto es, col, patata del huerto y, para dar sabor, usaban ensundia, que no es otra cosa que grasa del cerdo, que "se salaba, se hacían unos rollos y se colgaban en la bodega para que se secaran", explica Marín.
A partir de ese plato tradicional, en Chongastán han "mejorado" la receta. "Les ponemos bajos de cordero, longaniza, zanahoria y judías verdes", amplía la chef.
El plato es uno de los fijos de la carta del restaurante aunque, como es natural, es más demandado en invierno al ser un plato de cuchara.
- La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
- Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
- Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
- El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
- Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
- Qué es Forestalia y quién es Fernando Samper: dos objetivos en el punto de mira de la UCO de la Guardia Civil
- Muere a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista
- María Navarro (PP), nueva presidenta de las Cortes gracias a la abstención de Teruel Existe y Vox