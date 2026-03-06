Abengochea (IU) rechaza apoyar al Gobierno de Azcón y critica que PP y Vox usan Aragón como "un peón" en la política nacional

La diputada de IU-Movimiento Sumar, Marta Abengochea, ha asistido a un encuentro con la presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, en el marco de la ronda de contactos iniciada este viernes para proponer al candidato a la Presidencia del Gobierno de Aragón, en la que ha avanzado que no apoyará una candidatura de derechas, argumentando que para PP y Vox "Aragón es un peón" y "no se están teniendo en cuenta los intereses y las necesidades de la ciudadanía a la hora de negociar para conformar un gobierno y dar una estabilidad".

"Ha sido un primer contacto con la presidenta muy agradable, con mucha educación", ha expresado la diputada de IU-Movimiento Sumar, en el que han conversado sobre los plazos clave en este inicio de la XII Legislatura, ha compartido.

Respecto a la postura de IU-Sumar ante el candidato que proponga la presidenta de las Cortes de Aragón tras la ronda de contactos iniciada este 6 de marzo, Marta Abengochea ha destacado: "Cuando haya una candidatura a la Presidencia del Gobierno de Aragón, que presumiblemente va a ser de las derechas, pues obviamente no la apoyaremos, pero todavía vamos a ver cómo enfrentamos este inicio de legislatura".

En este sentido, Abengochea ha reiterado, como ya hizo en declaraciones tras la sesión constitutiva de las Cortes de Aragón el pasado 3 de marzo, que, a su juicio, esta XII Legislatura echa a andar con "gran fragilidad y con gran inestabilidad".

Ha atribuido esta situación a "la irresponsabilidad" del presidente del Gobierno autonómico en funciones, el 'popular' Jorge Azcón, "no sólo de traernos a este punto con el adelanto electoral, sino también ahora propiciando, tanto Partido Popular como Vox, a nivel nacional y a nivel Aragón, una situación de trilerismo político, de juego de tablero de ajedrez, donde Aragón es un peón y donde no se está teniendo en cuenta los intereses, las necesidades de la ciudadanía a la hora de negociar para conformar un gobierno y dar una estabilidad".

El nuevo contexto internacional

Además, la también coordinadora de IU Aragón ha manifestado su preocupación por el contexto internacional que afecta a la comunidad autónoma, "no solamente porque el señor Azcón ha venido desplegando su interés en armar este 'hub' militar en Aragón, donde nos pone en el punto de mira de una situación ahora mismo complicada a nivel internacional, sino por esta escalada de conflictos que son provocados, en buena medida durante estos últimos tiempos, por Estados Unidos y por Israel".

"El señor Trump y el señor Netanyahu son la mayor amenaza para la seguridad global y para la paz global a día de hoy. Y la posición del PP a favor de las acciones en contra de la legalidad internacional y de aplauso a ellas que están quedando impunes nos preocupa y mucho", ha expresado Abengochea, quien ha advertido de la afectación de este conflicto a los precios de la energía y de la cesta de la compra en la comunidad autónoma. Por ello, Marta Abengochea ha subrayado el rechazo de IU a la OTAN: "Hay que salir de la OTAN de manera inmediata, hay que retirar las bases".

La situación de las renovables en Aragón

Por otro lado, la diputada de IU-Sumar en las Cortes de Aragón ha indicado que el "despliegue sin planificación y sin orden de las renovables es caldo de cultivo para la especulación y para la corrupción". No obstante, ha apostillado: "Quizá ahora se está viendo que sí que había una planificación y es como siempre en beneficio de los intereses de las empresas".

Así, Abengochea ha confiado en que PSOE y PP "reaccionen y den explicaciones" sobre este asunto de las renovables, porque "parece que también están implicadas en estas investigaciones" de las que es objeto la empresa Forestalia. Ha subrayado que su formación política ha denunciado "de manera reiterada" estos "tejemanejes y caldo de cultivo para la especulación y para la corrupción", reclamando que "se paralicen los expedientes y las autorizaciones" a la compañía presidida por Fernando Samper.

"Mientras, esta situación de fragilidad y de inestabilidad institucional en Aragón sigue sin visos de solucionarse, la vida en Aragón sigue, los problemas de la ciudadanía aragonesa siguen", ha observado Abengochea, haciendo referencia, por ejemplo, a la situación de "las 44 plazas de facultativos sanitarios en el Bajo Aragón que han quedado desiertas, tanto de Atención Primaria como Continuada y de Pediatría" que denota, en su opinión, "la nula voluntad del Gobierno de Aragón de dotar a la sanidad de recursos suficientes".

Ante esta "situación de inestabilidad", ha afirmado la líder de IU, "esperamos responsabilidad, altura de miras por parte del Partido Popular, también de Vox, y que podamos iniciar la legislatura con mayor estabilidad".

Sin embargo, Marta Abengochea ha reconocido que su preocupación "va a ser la misma" en una situación de nuevos comicios o de formación de gobierno de "extremas derechas, que ya son lo mismo", en alusión a PP y Vox.