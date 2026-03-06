Familiares, amigos y compañeros despedirán este sábado a Joaquín Palacín en Aínsa

Los familiares, amigos y compañeros de Joaquín Palacín, presidente de CHA fallecido a los 51 años este pasado jueves a causa de un cáncer, le despedirán entre este viernes y este sábado en Aínsa, localidad pirenaica en la que residía desde hacía años. El velatorio del político montisonense se celebrará, de forma pública, en el tanatorio del municipio desde las 11.00 hasta las 14.00 y desde las 16.00 hasta las 20.00 horas. El entierro será también en Aínsa, este sábado a las 12.00 en la iglesia de Santa María.

Palacín, que ostentaba el cargo de presidente del Consello Nazional de Chunta Aragonesista desde 2020, falleció tras luchar durante los últimos años contra una larga enfermedad, el cáncer, que le apartó de la primera línea política ya en la última legislatura. El oscense ha sido diputado en dos períodos, entre 2019 y 2023 y entre 2023 y 2025, hasta que Jorge Azcón disolvió las Cortes y convocó elecciones anticipadas en Aragón.

Hombre de partido, muy querido tanto por sus compañeros como por contrincantes políticos, Palacín estaba casado y tenía tres hijos. Antes de ser diputado en las Cortes, fue director general de Ordenación del Territorio durante el primer Gobierno de Javier Lambán, dentro de la consejería que dirigía José Luis Soro, en la que fue la primera experiencia de CHA en un Ejecutivo autonómico. Antes, Palacín había sido concejal en el Ayuntamiento de Monzón, entre 2007 y 2013.

Noticias relacionadas

Las muestras de cariño no han dejado de sucederse desde que se conoció la noticia, a última hora de este jueves. Desde compañeros de formación, como Jorge Pueyo o Isabel Lasobras, hasta rostros visibles de la política aragonesa con los que ha compartido espacio en la última década, desde el presidente en funciones, Jorge Azcón, hasta la líder de los socialistas aragoneses, Pilar Alegría; el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro; los ex diputados autonómicos Mayte Pérez, Álvaro Sanz, Alberto Izquierdo o Fermín Civiac; el actual presidente de la DPZ, Juan Antonio Sánchez Quero; o la nueva presidenta de las Cortes, María Navarro, y el ex presidente (2019-2023), Javier Sada, entre otros muchos.