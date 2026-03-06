Pastas Romero y Pastelería Ascaso, galardonadas en los Premios Empresa Familiar de Aragón 2026

Las empresas aragonesas Pastas Romero y Pastelería Ascaso han sido elegidas por el jurado de los Premios Empresa Familiar de Aragón 2026.

Pastas Romero ha sido galardonada en la categoría de Gran Empresa (más de 50 empleados) y Pastelería Ascaso en la de Pequeña Empresa (menos de 50 empleados). Ambas compañías han sido seleccionadas de forma unánime, tras un riguroso proceso de análisis de las memorias presentadas por todos los candidatos. El jurado, formado por miembros de la Cátedra de Empresa Familiar de la Universidad de Zaragoza, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF), el Instituto de Empresa Familiar (IEF) y la Asociación de Empresa Familiar de Aragón (AEFA), ha valorado la trayectoria empresarial, la política de sostenibilidad y la continuidad familiar de ambas compañías.

Pasta Romero es una empresa familiar que nació en Daroca en 1926 y celebra este año su centenario. El jurado ha destacado la continuidad familiar, con la tercera y cuarta generación al frente de la compañía, así como su apuesta por el territorio y el medio rural, que ha hecho compatible con el crecimiento empresarial hasta convertir a Romero en uno de los líderes del sector de la producción de pasta alimenticia en España, con una cartera de más de 90 productos.

Cuenta con una fábrica automatizada y versátil que, junto con la reciente ampliación (Romero II), ocupa una superficie de 40.000 metros cuadrados, donde se combinan tradición y experiencia con la tecnología más avanzada del sector. La producción diaria es de 400.000 kilos.

Por su parte, Pastelería Ascaso nació en 1890 en Huesca y, desde entonces, su apuesta por la innovación y la investigación de nuevas fórmulas basadas en las recetas tradicionales le han convertido en un sólido referente de la gastronomía más dulce de España.

El jurado ha destacado la continuidad familiar, con la quinta generación al frente del negocio, y su defensa del producto artesano, natural y elaborado con materias primas de calidad. Su producción se lleva a cabo en un obrador de 1.680 metros cuadrados ubicado en la Plataforma Logística de Huesca (PLHUS), que cuenta con los más importantes avances del sector para optimizar la producción artesana que caracteriza a sus creaciones.

19 de marzo, entrega de los galardones

Estos premios, impulsados por AEFA en colaboración con el Gobierno de Aragón, pretenden visibilizar el papel decisivo que juegan las empresas familiares en la vertebración territorial, la estabilidad económica y la cohesión social de Aragón. Más del 91% del tejido empresarial aragonés es de carácter familiar y genera el 74% del empleo privado y el 72% del VAB de la Comunidad.

La entrega de galardones tendrá lugar el próximo 19 de marzo, en el Auditorio de Zaragoza, en una gala institucional, con la presencia de autoridades regionales y representantes del ámbito empresarial, económico y social de Aragón.

El galardón de este año ha sido diseñado por el artista aragonés Diego Sanz Felipe, ganador del XXI Concurso Internacional de Escultura Ángel Orensanz de Sabiñánigo, uno de los principales concursos de arte de España.