El precio de la vivienda subió en Aragón un 14,4% en 2025, el segundo incremento más alto del país

El precio de la vivienda en Aragón subió de media un 14,4% en 2025, superior a subida registrada por la media nacional, del 12,9%, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por tipo de vivienda, el precio de la nueva registró un incremento anual de media del 9,9 % en Aragón, que fue del 15,3 % en el caso de la de segunda mano.

Los precios solo crecieron en media anual más que Aragón en Castilla y León, con un incremento del 15,3 %. Murcia y La Rioja anotaron una subida igual a la de la comunidad aragonesa.

Desde el segundo trimestre de 2024, cuando la subida anual del precio de la vivienda en Aragón fue de 9,9%, los incrementos han sido de dos dígitos, con un 10,3% en el tercer trimestre de 2024; un 13,3% en el cuarto de 2024; un 13,2% en el primero de 2025; un 13,7% en el segundo de 2025, y un 14,6 % en el tercero de 2025. En el cuarto trimestre de 2025 en relación con el tercero, el precio de la vivienda en la comunidad aragonesa creció de media un 1,4%, en este caso inferior a la media nacional, que fue del 1,8 %. La vivienda nueva bajó en Aragón, en comparación trimestral, un 0,6%, pero la de segunda mano se incremento en un 1,8%.

Datos nacionales

En el ámbito nacional, el precio de la vivienda se encareció de media un 12,9% en el año 2025, la tasa más alta que se registra desde 2007, en plena burbuja inmobiliaria. Con esta subida de dos dígitos, el precio de la vivienda acentuó en 2025 el incremento que registró en 2024 -del 8,4 %- y encadenó 12 años al alza.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano se encareció un 12,9% de media anual en 2025, mientras que la nueva lo hizo un 11,3 %. En ambos casos, se trata de los mayores aumentos en 18 años, cuando arranca la serie de esta estadística.

Durante 2025, el precio de la vivienda ha ido mostrando ligeros incrementos conforme avanzaba el ejercicio, aunque el índice se ha ido estabilizando con una subida del entorno del 12 %. Así, en el primer trimestre de 2025 el precio de la vivienda se encareció un 12,2 % interanual, en el segundo un 12,7 %, en el tercero un 12,8 % y en el cuarto un 12,9 %.

Todo ello en un contexto marcado por la falta de vivienda disponible en España para atender a una demanda creciente, lo que sigue presionando al alza los precios y agravando las dificultades de acceso, especialmente, entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

Además del alza que recoge el INE, los datos que maneja el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana reflejan que el precio de la vivienda cerró 2025 con un incremento interanual del 13,1%, hasta los 2.230 euros/m2, el mayor importe de toda la serie histórica de su estadística de valor tasado, que arrancó en 1995. Con estos datos del Ministerio, se superaron los valores durante el "boom" inmobiliario, situando la vivienda libre de hasta cinco años de antigüedad como la más cara, con más de 2.600 euros/m2.

Sube cerca del 13% en el último trimestre del año

En el cuarto trimestre de 2025 el precio de la vivienda aumentó un 12,9% respecto al mismo trimestre del año anterior, su mayor aumento en casi 19 años (desde el primer trimestre de 2007). De esta forma, acumula 43 trimestres al alza, según la estadística del INE, que tiene en cuenta alrededor del 95% de las compraventas de viviendas realizadas en el trimestre y extrae los datos de los registros administrativos.

Por tipo de vivienda, la de segunda mano fue la que más subió entre octubre y diciembre, un 13,1% -lleva cinco meses creciendo a doble dígito-, mientras que la nueva lo hizo un 11,2%.

Las mayores alzas de precios se registraron en Castilla y León (15,3%), Aragón, Murcia y La Rioja (las tres con un 14,4%); Madrid (14,2%) y Galicia (14,1%). Por su parte, los menores aumentos, superiores al 10% en todo caso, se dieron en Cataluña (10,9%), Canarias (11%) y Navarra (11,4%).