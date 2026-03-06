Protección Civil pide extremar la precaución ante la crecida de ríos en Aragón tras el paso de la borrasca Regina
La CHE avisa de posibles desbordamientos en los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles y se entra en fase de alerta
El Gobierno de Aragón ha activado este viernes a las 18.00 horas el Plan de Inundaciones (PROCINAR) en fase de alerta ante la previsión de crecidas ordinarias en algunos ríos de la comunidad autónoma, tras las precipitaciones acumuladas por el paso de la borrasca Regina.
Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la crecida ordinaria afectaría principalmente a los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles. El organismo de cuenca estima que los ríos se mantendrán en nivel amarillo, aunque en algún caso podrían rozar el nivel naranja de peligrosidad.
No se esperan daños en el casco urbano, si bien sí podrían anegarse zonas próximas al cauce. Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a los ayuntamientos, a las comarcas afectadas y a los cuerpos operativos para que refuercen las labores de prevención y vigilancia.
Esta alerta se difunde también a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y del 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación.
Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.
