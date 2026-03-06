Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Coches ZaragozaOposiciones ZaragozaLluvia ZaragozaGrupo Cobarcho8M ZaragozaLa Revuelta
instagramlinkedin

Protección Civil pide extremar la precaución ante la crecida de ríos en Aragón tras el paso de la borrasca Regina

La CHE avisa de posibles desbordamientos en los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles y se entra en fase de alerta

Una de las últimas crecidas del río Huerva en una imagen de archivo.

Una de las últimas crecidas del río Huerva en una imagen de archivo. / El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

El Periódico de Aragón

Zaragoza

El Gobierno de Aragón ha activado este viernes a las 18.00 horas el Plan de Inundaciones (PROCINAR) en fase de alerta ante la previsión de crecidas ordinarias en algunos ríos de la comunidad autónoma, tras las precipitaciones acumuladas por el paso de la borrasca Regina.

Según la información facilitada por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), la crecida ordinaria afectaría principalmente a los ríos Aguasvivas, Queiles, Huecha, Huerva, Algás y Manubles. El organismo de cuenca estima que los ríos se mantendrán en nivel amarillo, aunque en algún caso podrían rozar el nivel naranja de peligrosidad.

No se esperan daños en el casco urbano, si bien sí podrían anegarse zonas próximas al cauce. Desde el Centro de Emergencias 112 Aragón se ha dado aviso a los ayuntamientos, a las comarcas afectadas y a los cuerpos operativos para que refuercen las labores de prevención y vigilancia.

Consejos de autoprotección ante inundaciones.

Consejos de autoprotección ante inundaciones. / 112

Esta alerta se difunde también a través de las redes sociales del Gobierno de Aragón y del 112 Aragón, junto con consejos de autoprotección. A través de estos mismos canales se mantendrá informada a la población sobre la evolución de la situación.

Noticias relacionadas y más

Protección Civil recomienda a la población extremar la precaución, mantenerse informada a través de los canales oficiales y seguir en todo momento las indicaciones de las autoridades y de los servicios de emergencia.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La Guardia Civil registra la sede de Forestalia en Zaragoza y el domicilio de Fernando Samper por el clúster del Maestrazgo
  2. El Ibercaja Estadio del Real Zaragoza, un caso de estudio que llega al Johan Cruyyf Institute de Barcelona: 'Supone un cambio de paradigma en España
  3. Paso decisivo para la construcción del puente que unirá Valdefierro y el Distrito Sur por el Canal Imperial: costará 3,5 millones de euros
  4. Vall Companys tendrá que pagar 11 millones por 675 falsos autónomos en el matadero de Ejea de los Caballeros
  5. El dueño de un famoso restaurante Zaragoza, sobre las bajas médicas de los empleados: 'Respeto las que son reales
  6. Seis detenidos tras los registros de la Guardia Civil en las sedes de Forestalia en Zaragoza y Madrid y en el domicilio de Fernando Samper
  7. Qué es Forestalia y quién es Fernando Samper: dos objetivos en el punto de mira de la UCO de la Guardia Civil
  8. Muere a los 51 años Joaquín Palacín, presidente de Chunta Aragonesista

Protección Civil pide extremar la precaución ante la crecida de ríos en Aragón tras el paso de la borrasca Regina

Protección Civil pide extremar la precaución ante la crecida de ríos en Aragón tras el paso de la borrasca Regina

Los productores de alfalfa en Aragón, en vilo por la guerra de Irán: "La preocupación es máxima; es la peor situación desde la pospandemia"

Los productores de alfalfa en Aragón, en vilo por la guerra de Irán: "La preocupación es máxima; es la peor situación desde la pospandemia"

Quién era Joaquín Palacín, el presidente de CHA que apostó por un Aragón equilibrado

Japón gana terreno en Zaragoza y abre un nuevo sushi en el centro de la ciudad: creatividad asiática con un toque mediterráneo

Japón gana terreno en Zaragoza y abre un nuevo sushi en el centro de la ciudad: creatividad asiática con un toque mediterráneo

Condenado un operario por tocar los pechos y el culo a una trabajadora de la biblioteca de Morata de Jalón (Zaragoza)

Condenado un operario por tocar los pechos y el culo a una trabajadora de la biblioteca de Morata de Jalón (Zaragoza)

Teruel Existe reclama compromiso político para evitar que MotorLand Aragón quede fuera del calendario de MotoGP

Teruel Existe reclama compromiso político para evitar que MotorLand Aragón quede fuera del calendario de MotoGP

Estas son las horas y los recorridos de las manifestaciones por el 8M en Aragón

Estas son las horas y los recorridos de las manifestaciones por el 8M en Aragón

Los colectivos feministas aragoneses tomarán la calle este 8M recordando a las mujeres que arriesgan sus vidas "luchando por sus derechos"

Los colectivos feministas aragoneses tomarán la calle este 8M recordando a las mujeres que arriesgan sus vidas "luchando por sus derechos"
Tracking Pixel Contents