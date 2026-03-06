Estas son las horas y los recorridos de las manifestaciones por el 8M en Aragón

Las marchas en defensa de los derechos de la mujer volverán a recorrer Aragón este domingo. La Coordinadora de Organizaciones Feministas de Zaragoza ha hecho un llamamiento a toda la ciudadanía a desafiar a la previsión de lluvia y sumarse a una gran manifestación en la que pondrán el foco en la importancia de la "educación en feminismo" para combatir el negacionismo de las violencias de género y en la solidaridad con las mujeres iraníes, afganas, ucranianas o palestinas, utilizadas como "armas de guerra".

Las entidades que conforman la coordinadora han convocado a las asistentes a las 11.30 horas en la Glorieta Sasera, donde leerán un manifiesto, para luego marchar tras la manifestación que a su vez convoca el Paraguas Feminista y que saldrá a esa hora desde el Paraninfo. Todas ellas recorrerán el paseo de la Independencia hasta la plaza del PIlar. Cada una de las marchas, aunque conjuntas, tendrá un lema diferenciado. Por un lado, la coordinadora caminará bajo la pancarta Herederas de luchas, creadoras de futuro. Y el paraguas lo hará bajo la máxima: Por una vida digna y con derechos para todes.

La doble convocatoria no impide que ocupen un espacio común. "Vamos todas por el mismo camino", han dejado claro desde la organización. "El recorrido es el mismo, lo que intentamos es no solapar ni enfadarnos unas con otras", han dicho, subrayando que "el objetivo es el mismo" no hay diferencias "de fondo" más allá de que trabajan "de diferente manera": el Paraguas Feminista de una forma más asamblearia y la Coordinadora, llegando a acuerdos entre las organizaciones integrantes.

La marea feminista también llegará al resto de capitales aragonesas. En Huesca los actos comienzan este sábado con una bicicletada y andada feminista desde la plaza de Navarra a las 11:00 horas. La manifestación principal tendrá lugar el domingo a las 18:00 horas con salida desde el frente del Casino. Recorrerá la calle del Parque, calle Valentín Carderera, plaza Inmaculada, Coso Alto, Coso Bajo, calle San Lorenzo, plaza Nuestra Señora de Salas, calle Argensolas, calle Fatás y plaza de Concepción Arenal, para regresar a la plaza de Navarra bajo el lema Contra el racismo y el fascismo, feminismo. Al finalizar, habrá una actuación festiva.

En Teruel la manifestación convocada junto a la Coordinadora de Organizaciones Feministas de Teruel saldrá a las doce del mediodía desde la plaza del Torico para seguir un recorrido que pasará por la plaza San Juan, la Glorieta, el Óvalo, la calle Nueva y Yagüe de Salas para llegar al ayuntamiento y volver al punto de partida donde se procederá a la lectura del manifiesto. "Es necesario reivindicar una sociedad más justa, así como denunciar el negacionismo de la violencia machista”, inciden.

En otras localidades como Monzón, Jaca o Ejea, entre otras, también se han convocado manifestaciones para este domingo, una jornada en la que también se hace un llamamiento a secundar un paro laboral. Como años anteriores, el Sindicato Obrero Aragonés (SOA) ha registrado huelga laboral, de consumo y de cuidados

Como actos complementarios, este sábado en Zaragoza está previsto que se celebre a las 20:00 horas el Akelarre ciclista salvaje organizado por Bielas Salvajes desde la plaza de la Madalena, mientras que dos horas después existe una convocatoria del Bloko Transfeminista Zaragoza para participar en una performance en la plaza del Justicia.

Además de las actividades de este fin de semana, el mes de marzo en Aragón ya ha dejado estampas reivindicativas tras la manifestación feminista impulsada por los colectivos de estudiantes que recorrió este miércoles el centro de la ciudad con salida desde plaza San Francisco.