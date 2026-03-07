El 70% de los jóvenes está a favor de la igualdad y contra la violencia machista

Desde que la cuarta ola feminista recorriera las calles de todo el país en la histórica manifestación y huelga convocada el 8 de marzo de 2018, el movimiento feminista ha vivido varios años de eclosión y, últimamente, de retroceso, que preocupa a analistas y políticos por esa hipotética reacción contrafeminista entre las generaciones más jóvenes. Pero los últimos estudios demuestran, con datos, que la juventud no es más reaccionaria ni más reacia a la igualdad que otros grupos de población.

Un reciente informe presentado por el Consejo de la Juventud de España en colaboración con el Gobierno de España y con el Injuve (Instituto de la Juventud) señala que alrededor del 70% de los jóvenes de entre 15 y 30 años tiene posiciones favorables al feminismo y la igualdad. Más del 35% de los encuestados se declaran, de hecho, feministas. Y son más del 40% del total los que se muestran a favor de la igualdad de género, aunque no se identifiquen, de entrada, con la etiqueta de «feministas». Las posiciones contrarias a este movimiento igualitario afectan, con todo, al 17% de la juventud española.

«Está claro que hay una construcción de un relato interesado, no solo desde algunos medios de comunicación que operan como eco de estos mensajes, sino también desde las redes sociales, de coger una parte y tomarlo por el todo. Por eso es importante hablar de datos empíricos que demuestran que el retroceso en las posiciones feministas entre los jóvenes no es tal», defiende Paz Olaciregui Rodríguez, profesora doctora del área de Sociología de la Universidad de Zaragoza.

Cuatro grandes grupos

El informe del Consejo de la Juventud de España identifica cuatro grandes grupos entre los que se podría dividir a la población joven española en función de su posicionamiento respecto a la igualdad de género. El grupo más mayoritario es el denominado perfil «igualitario». Son el 42,1% de la población joven, muestra una «clara preocupación por la discriminación y la violencia machista, pero mantienen mayor distancia respecto a los derechos de las personas LGBTQI+, el libre cambio de sexo o el uso del lenguaje inclusivo». En este perfil, seis de cada diez son hombres; el 43,6% tiene educación posobligatoria (no universitaria), y el 65% tiene entre 20 y 24 años. Aquí, la mayoría se consideran heterosexuales y la mayoría se ubican entre el centro-izquierda y el centro ideológico.

Además, un 34,6% de los jóvenes encajarían en el perfil «feminista» según este informe. Son los más favorables a la igualdad de género y la diversidad sexual. La mitad tienen estudios superiores y tres de cada cuatro son mujeres. Casi la mitad de este grupo tienen entre 25 y 29 años, lo que podría dibujar esa fractura con las generaciones más jóvenes. Pero Olaciregui, experta en estudios de género, considera que no. «Estos posicionamientos tienen más que ver con las propias trayectorias vitales del ser humano que con que los más jóvenes, cuando sean más mayores, sigan sin identificarse como feministas», explica a este diario. «Adscribirse a determinados conceptos requiere tiempo y, lo más seguro, es que cuando estos jóvenes vayan creciendo, se sientan más representados por el término ‘feminista’», añade.

El estudio detecta, por otro lado, un perfil que representa a 17% de la población joven, el perfil «tradicional», que tiene posturas «más contrarias a la igualdad». Son, mayoritariamente, hombres (8 de cada 10) y el 60% se ubica en posiciones ideológicas del centro-derecha y la derecha. El 90% se consideran heterosexuales y casi el 40% tienen entre 15 y 19 años.

Respecto a este perfil, la socióloga considera que su respuesta frente al feminismo tiene más que ver con que «no se reconocen» con esas etiquetas y, sin embargo, «tienen comportamientos que sí podrían categorizarse como feministas, más de lo que ellos creen». Esta experta de la Universidad de Zaragoza explica, por ejemplo, que «en los vínculos amorosos de esta generación ya no se aceptan según qué comportamientos, las mujeres están empoderadas y tienen voz propia».

Cambio de paradigma

En la misma línea se expresa la politóloga Carmen Lumbierres, que cree que «el paradigma no ha cambiado tanto como para volver a la familia tradicional, y no veo a los chavales defendiendo que las mujeres se tienen que quedar en casa». Y constata, como Olaciregui, que «aunque las modas ideológicas digan otra cosa, no hay un cambio sustancial respecto a las generaciones pasadas sobre los posicionamientos respecto de la igualdad». Lo único que ha cambiado, señala, es que «ha habido una contrarreacción a la gran ola feminista de 2018 que se traduce en que los discursos antifeministas están ahora envalentonados y hay más miedo a declararse feminista, pero el rechazo a la violencia de género sigue siendo global».

El informe del Consejo de la Juventud identifica un cuarto perfil entre los jóvenes que califica como «distante», que representa solo al 6,1% del total. Son hombres en su mayoría (7 de cada 10) y casi el 40% tienen entre 15 y 19 años.

Este estudio sí que detecta, sin embargo, un cierto desgaste del término «feminismo», que las expertas acusan a esta ola de «contrareacción» y a la propia evolución de los conceptos. «Siempre ha habido corrientes y luchas internas en el feminismo, pero cuanto más se habla de él, más vivo está», subraya Paz Olaciregui, que sí que reconoce que no hay que «renunciar a volvernos a apropiar del término». «Cuando se habla de feminismo o de patriarcado hay que explicar de qué se habla, especialmente a los chicos, e insistir en que también va por ellos y que ellos tienen que hacer su propia pedagogía», defiende la doctora en Sociología.Por ahora, los estudios constatan que la querencia por la vuelta al pasado de las generaciones más jóvenes no es tal. Y a más del 70% les sigue preocupando la igualdad.