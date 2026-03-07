La ampliación de los centros de datos de Amazon Web Services, a la espera del último permiso del Gobierno de Aragón

La inversión que Amazon Web Services ha comprometido para sus centros de datos en Aragón ha recibido un nuevo impulso esta semana, con una nueva suma milmillonaria que eleva el montante final hasta los 33.700 millones de euros, 18.000 más de los previstos hasta ahora. Una cifra que engloba los distintos proyectos tecnológicos que la multinacional fundada por Jeff Bezos tiene previsto desarrollar en la comunidad en la próxima década y que, en su primera parte, 15.700 millones, siguen avanzando para poder comenzar a operar cuanto antes.

En ese sentido, las obras de ampliación, cuyo presupuesto supera los 3.000 millones de euros, de los campus de El Burgo de Ebro, Villanueva de Gállego y Huesca y el nuevo emplazamiento en Zaragoza (La Cartuja) ultiman en estos momentos el movimiento de tierras, que empezó a finales del pasado verano y avanza "en plazo", antes de empezar con la construcción de los nuevos edificios, algo que está solo a expensas de la aprobación final del PIGA por parte del Gobierno de Aragón, un movimiento que AWS confía en que sea inminente. En total, serán 24 centros de datos y otros ocho de archivo, en un proyecto dividido en 11 fases que se sumará a los seis data centers ya en operación en El Burgo, Villanueva y Huesca, este último en Walqa, cerca de las parcelas que ocupa en el Plhus.

En las últimas semanas, de hecho, Amazon ha renunciado a uno de los beneficios que le otorgaba el PIGA, la expropiación forzosa de algunos terrenos, tras llegar a acuerdos con los propietarios particulares de cada suelo. "Llevamos velocidad de crucero, pero de un crucero de alta mar, con rapidez y necesidad porque tenemos a muchos clientes esperando para poder usar nuestros servicios", expresan desde el gigante tecnológico.

Estado de las obras de ampliación del campus de datos de AWS en El Burgo de Ebro. / MIGUEL ÁNGEL GRACIA

Todos estos enclaves tienen ya los permisos de acceso a la red eléctrica para empezar a operar, aunque para completar la expansión prevista todavía dependen de conseguir un mayor número de enchufes. De ello dependen en buena parte de los concursos de acceso a la red eléctrica, que todavía están sin convocar, aunque los promotores confían en que su publicación se produzca ya en las próximas semanas.

Según algunas fuentes, primarán especialmente los proyectos más maduros, punto en el que Amazon partiría con ventaja ya que es la única tecnológica que ya tiene en funcionamiento estas infraestructuras. El ministerio deberá hacer, por tanto, una criba ante la enorme demanda que ha suscitado Aragón, con decenas de proyectos de una amplia variedad de promotores locales, nacionales e internacionales. En ese sentido, AWS prevé un consumo agregado superior a los 10.000 gigavarios hora anuales (GWh), más luz de la que consumió toda la comunidad en 2024.

San Mateo de Gállego y La Puebla de Híjar

Respecto a la nueva inversión anunciada, que duplica con creces los 15.700 millones del último PIGA, incluye una nueva ampliación en Huesca y la llegada de AWS por primera vez a la provincia de Teruel, al municipio de La Puebla de Híjar. Asimismo, levantarán otro campus en San Mateo de Gállego, a menos de 50 kilómetros de Zaragoza capital y en una localidad cercana a Villanueva de Gállego, en un valle del Ebro que ha acaparado buena parte de las inversiones tecnológicas anunciadas desde 2019 en la comunidad, especialmente durante los dos últimos años.

Urbanización fallida de Martina-Fadesa, en San Mateo de Gállego, donde irá el centro de datos de Amazon Web Services. / EL PERIÓDICO

Amazon, que anunció estos nuevos proyectos por valor de 18.000 millones de euros el lunes, en el Mobile World Congress de Barcelona, ya ha presentado la declaración de interés general al Gobierno de Aragón, que deberá aprobarla para comenzar con su tramitación. La tecnológica norteamericana ya cuenta con permisos energéticos (los megavatios necesarios) para comenzar a operar, aunque no pierde de vista los concursos de acceso para poder desarrollar todos sus planes, tal y como le sucede en la ampliación que ya está llevando a cabo.

Una fábrica de servidores

Pero el anuncio de AWS en Barcelona no se quedó en esos 18.000 millones de euros. La multinacional también anticipó que va a construir en Aragón, en el entorno de alguno de los centros de datos de su propiedad, una fábrica cuyo cometido será aprovechar toda la vida útil de los racks (servidores) no solo de los campus de Aragón, sino de los de toda Europa. En esta planta se prevén la creación de 1.800 puestos de trabajo directos.

Se trata, según matizan desde la empresa, de una inversión independiente a la creación de los nuevos campus tecnológicos en La Puebla de Híjar, San Mateo de Gállego y Huesca, en la que aseguran que se generarán otros 6.700 empleos entre las fases de construcción y operación. "Vamos a construir en paralelo la ampliación y la consolidación de nuestro proyecto durante la próxima década", concluyen desde AWS.