Una carnicería con más de 120 años de historia abre su propia hamburguesería en un pueblo de Zaragoza: "Nos gusta mucho el barro"

Las hamburgueserías son una de las tendencias del momento, un negocio por la que su unicidad y su capacidad de atraer comensales hace que sea la mejor opción de muchos emprendedores. Pero no sólo en las capitales de provincia, estos locales de street food dan un empujón a los trabajos más tradicionales y les animan a sumergirse en el mundo de la hostelería, hasta en los núcleos más alejados de las grandes áreas urbanas. Ese es el caso de una carnicería centenaria de un pueblo que ni supera los 3.000 habitantes censados.

José Luis Recio e Irene Belzunce llevan las riendas de la Carnicería Recio, un negocio familiar que lleva sirviendo a los vecinos de Mallén desde el año 1903, aunque no siempre de la misma manera, ya que en sus inicios era una tienda de ultramarinos, donde entre otras cosas se vendían alpargatas. Con el paso de los años su modelo de negocio fue transformándose, hasta que tres generaciones después (siendo este matrimonio la cuarta), se han consolidado como los carniceros de este pequeño municipio del Campo de Borja.

José Luis, Irene y sus tres hijos junto a la foodtruck propia de su negocio / CARNICERÍA RECIO

Fue el pasado verano cuando dieron el paso agigantado de querer abrir una hamburguesería con sus propios productos, pese a tener que estar pendientes de esta tradicional tienda, además de sus tres hijos y una foodtruck donde ya saben lo demandante que pueden ser sus clientes. "Nos gusta mucho el barro. Después de la gran demanda de la carnicería y su gran acogida a los nuevos productos nos aventuramos a esto. La gente está encantadísima", explica Belzunce a este diario, quien mantiene a los conocedores de esta pequeña empresa informados a través de sus redes sociales.

Recius Street Food va a tener ese "rollo urban" que dan esencia a muchos de los establecimientos de este estilo en las grandes ciudades, aunque esta vez servirá para dar este privilegio a los habitantes de la zona. "Yo misma lo he hecho en Valencia, Madrid o Zaragoza, claro, pero no queremos hacer que la gente se tenga que desplazar para eso, sino facilidad para la comarca, ya que no hay sitios así", subraya la emprendedora, que lleva más de 13 años trabajando junto a su marido.

No hay fecha oficial de apertura, ya que apenas se puede visualizar la fachada algo más avanzado que el resto del local, que, por otra parte, será de lo más completo no sólo en la comarca, sino en la provincia. "Tendrá dos zonas diferenciadas. La de donde tomar la comida y otra de ocio en la que habra un chiquipark, futbolín, billar o zona gamer", especifica Belzunce. Se ubicará en la calle de Tudela 31, en lo que antes era un bazar oriental.

Contundencia en su producto

Recio ofrece en su tienda online hasta siete variedades de hamburguesas que van más allá de las recetas tradicionales, combinando diferentes tipos de carne con ingredientes como bacon ahumado, parmesano, tomate seco o queso trufado. Entre ellas destaca también la opción de vacuno madurado durante 83 días. La oferta se completa con tres hamburguesas rellenas, como la Virtus Imperii, la Limited Edition Sobrasada o la Especial queso de cabra, con mezclas de embutidos y lácteos varios. La mayoría se venden en packs de dos por menos de 9 euros, mientras que las rellenas cuestan 5,85 euros la unidad.

Su web se completa con cuatro tipos de cachopos, elaborados propios en la carnicería (san jacobos, espirales de ternasco o solomillos de pollo) y una selección de packs que mezclan varios tipos de carnes y productos para quien quieran hacer una barbacoa, organizar una buena comida o simplemente rellenar la nevera.

Dos san jacobos recién hechos, con queso fundido cayendo de uno de ellos / CARNICERÍA RECIO

Con esta apuesta, la histórica carnicería da un paso más allá de su tradición para adaptarse a los nuevos hábitos de consumo sin renunciar a la esencia que la ha mantenido durante generaciones. La incorporación de hamburguesas gourmet y productos preparados supone un nuevo reto para el negocio, que busca combinar experiencia y modernidad para seguir creciendo desde un entorno rural. Una forma de demostrar que incluso lejos de las grandes ciudades también hay espacio para innovar en la gastronomía y abrir nuevas vías de futuro.