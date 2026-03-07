Denuncian el mal estado de la carretera que de un pueblo de Aragón: "Está deshecha, totalmente levantada. Da miedo"

"Está destrozada", asegura Beatriz Pardos. Se refiere a la carretera que conecta Jaraba con Campillo de Aragón, la A-2501, que asegura que es "la única opción" para llegar al hospital de Calatayud, que es el de referencia para los ciudadanos de la zona, y en la que hay "mucho peligro de accidentes mortales". Ella es vecina de Fuentelsaz, un pueblo de Guadalajara que, como otros de Castilla y León que limitan con Aragón, se ve afectado también por el mal estado que presenta la vía. "Hay muchos animales y está deshecha, totalmente levantada. Es que da miedo ir por ella", expone.

Beatriz explica que hay una carretera, la A-2502, que une el Monasterio de Piedra (Nuévalos) con Campillo de Aragón (Zaragoza), pero está en obras desde, al menos, el verano de 2024, por lo que es un acceso ahora cortado y para llegar su única opción para llegar al hospital bilbilitano es la A-2501. La vecina cuenta que esta vía está "completamente destrozada". "Hay un barranco, y si un vehículo cae por ahí no lo cuenta. Más que los agujeros, que también los hay pero que lo que te van a hacer es reventarte una rueda y ya, el problema es si sale un animal, que hay en la zona muchos, y das un volantazo", denuncia.

Carretera que une Jaraba con Campillo de Aragón. / Servicio Especial

La vecina de Fuentelsaz añade que hay zonas en las que la vía gira y se estrecha, lo que hace muy difícil la circulación en doble dirección. "Si coincides con otro vehículo, ya puedes rezar todo lo que sepas", apunta, y recuerda que se trata de una situación que arrastran desde hace ya muchos años. "Voy a cumplir 50 años y no tengo conocimiento de las últimas obras en se han hecho en esa carretera", indica. Se han llevado a cabo acciones como asfaltar alguna zona o echar gravilla en los socavones, pero Beatriz considera que son "parches que han hecho que sea mucho más peligrosa" la vía. "Si pegas un frenazo, se va el coche a donde quiere", asegura.

Beatriz denuncia el mal estado de la A-2501 porque es la única vía para acceder al hospital Ernest Lluch de Calatayud, pero también porque por ella deben circular a diario los trabajadores de los balnearios que hay en Jaraba o en su embotelladora, así como también los carteros. Recuerda que los problemas se extienden también a los pueblos limítrofes de Castilla y León, como Fuentelsaz, en el que viven sus padres. "Son mayores y, ante una urgencia de hospital, deben ir a Calatayud, igual que los vecinos de Campillo", apunta, y agrega: "Ayer (este jueves) me crucé con una ambulancia que llevaría algún enfermo y es muy peligroso".

La vecina solicita que "por lo menos, refuercen la orilla con quitamiedos". "Aunque sea eso... Entiendo que asfaltar toda la carretera es difícil, pero si al menos pusieran bloques de hormigón para que los coches no caigan si pasa algo", sugiere. Piensa que ello solucionaría el peligro más inminente, y menciona a su hijo y a sus amigos, que van de un pueblo a otro y ella "tiembla toda la noche" por los posibles riesgos.

Solicitan poner quitamiedos en la carretera para prevenir riesgos. / Servicio Especial

Recuerda entonces el accidente moral de 2009 por el que murió un hombre de 37 años que era vecino de Calmarza (Zaragoza) y que viajaba por esta carretera, la A-2501. Fuentes de la Guardia Civil apuntaron entonces que el vehículo podría haberse salido de la vía por motivos que no se conocían y luego despeñarse. Beatriz cita también un vuelco de un camión cisterna en 2021, que por suerte se saldó sin fallecidos pero que obligó a cortar la vía durante horas, y añade que hay "desprendimientos recurrentes" que son de riesgo.