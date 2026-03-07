El director de El País, Jan Martínez Ahrens, conversará con Ignacio Escolar en la clausura del XXVII Congreso de Periodismo de Huesca

El director de El País, Jan Martínez Ahrens, conversará con Ignacio Escolar, director de elDiario.es, en la clausura de la XXVII edición del Congreso de Periodismo de Huesca, que tendrá lugar los días 12 y 13 de marzo en el Palacio de Congresos de la capital oscense. El diálogo tendrá lugar el viernes 13 de marzo en torno a las 13.30 horas, tras la lectura de las conclusiones del Congreso y la entrega del Premio Blasillo al ingenio en internet, impulsado por el Ayuntamiento de Huesca.

La conversación pondrá sobre la mesa algunos de los principales retos del periodismo contemporáneo, como son la sostenibilidad de los medios, el impacto de las plataformas digitales, la polarización política o la transformación de los modelos informativos en el entorno digital.

Jan Martínez Ahrens es director de El País desde 2025, tras haber sido durante cinco años director de El País América. Vinculado al periódico desde 1992, ha ocupado distintos cargos de responsabilidad como director adjunto, subdirector y corresponsal jefe en Estados Unidos y México. A lo largo de su trayectoria ha formado parte de equipos periodísticos que publicaron investigaciones internacionales como Wikileaks, los Papeles de Guantánamo o Chinaleaks y en 2017 recibió el premio al Mejor Corresponsal del Club de Prensa Internacional.

Por su parte, Ignacio Escolar es fundador y director de elDiario.es. Inició su carrera periodística en 1995 y ha trabajado en medios como Cinco Días, El Mundo o las revistas Muy Interesante, Rolling Stone, GEO y Quo, además de en los informativos de Telecinco. En 2007 fue fundador y primer director del diario Público. Además de su labor al frente de elDiario.es, colabora habitualmente como analista político en programas de La Sexta como Al rojo vivo o Más vale tarde.

Europa frente a la desinformación

La segunda jornada del Congreso, el viernes 13 de marzo, comenzará con el taller ‘Quién vigila a las plataformas: regulación, periodismo y lucha contra la desinformación’, que se celebrará entre las 9.30 y las 10.45 horas.

El encuentro está organizado por la Oficina del Parlamento Europeo en España en colaboración con la Fundación Maldita.es y analizará el papel de las instituciones europeas, el periodismo y las plataformas digitales en la lucha contra la desinformación.

En el taller participará Carlos Rul·lan, responsable de comunicación digital de la Oficina del Parlamento Europeo en España. Licenciado en Periodismo por la Universitat Autònoma de Barcelona, lleva más de una década gestionando las redes sociales de instituciones europeas y ha liderado campañas de fomento del voto joven, sensibilización contra los discursos de odio y proyectos de alfabetización mediática.

También intervendrá Clara Jiménez Cruz, CEO y cofundadora de Maldita.es. Tras una década como periodista en televisión, impulsó este proyecto de verificación y lucha contra la desinformación. Es presidenta de la European Fact-Checking Standards Network (EFCSN), forma parte del Consejo Asesor de la International Fact-Checking Network y fue reconocida como Ashoka Fellow en 2019, además de recibir el premio Periodista Joven del Año de la Asociación de la Prensa de Madrid en 2020.

El taller contará igualmente con Carlos Hernández-Echevarría, director adjunto y coordinador de políticas públicas de Maldita.es. Periodista con quince años de experiencia en televisión como reportero y corresponsal, forma parte del grupo de trabajo permanente del Code of Practice on Disinformation y del grupo de trabajo de EDMO sobre desinformación.

Última llamada para formar parte del Congreso

La inscripción general tiene un coste de 150 euros, mientras que la tarifa bonificada para socios y socias de la FAPE o de colegios profesionales es de 100 euros, previa acreditación. Las personas en situación de desempleo y los estudiantes universitarios de grado o postgrado (curso 2025-2026) pueden inscribirse por 50 euros.

Por otro lado, los socios y socias de Periodistas de Aragón podrán inscribirse por 50 euros, sin necesidad de aportar documentación, y los socios con beca o en situación de desempleo, así como los estudiantes preasociados, podrán beneficiarse de una tarifa reducida de 40 euros, acreditando su situación.