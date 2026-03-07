David Blázquez, tras la nueva inversión milmillonaria de Amazon en Aragón: "Hay alcaldes que reconocen que llevaban años esperando nuestra llamada"

Con el último anuncio, la inversión de AWS llega a los 33.700 millones en Aragón. ¿Hay capacidad de ir a más?

La apuesta es por España y por Europa desde Aragón. Es el proyecto tecnológico más grande anunciado hasta el momento en todo el continente y es un orgullo hacerlo desde Aragón, porque nos lo creemos mucho. Al consolidar nuestra región , hemos visto que hay necesidad, nuestros clientes nos piden poder trabajar con nuestros servicios para crecer, innovar y abrir otros mercados, de forma más rápida y eficiente. Hay demanda, hay necesidad y hay capacidad de responder desde España y desde Aragón.

¿Por qué Aragón?

Cuando uno llega por primera vez a un sitio, las razones que tiene son, sobre todo, objetivas y técnicas. Disponibilidad de terrenos, de energía renovable, un proceso de autorización administrativa que funciona… En eso estábamos en 2019, cuando hicimos nuestro primer anuncio, y por eso empezamos a operar en 2022. Cuando vas caminando en la relación, si esas intuiciones iniciales se van confirmando, esas intenciones se robustecen.

¿Cómo valoran el papel de las instituciones, tanto desde Moncloa como desde el Gobierno de Aragón?

El proyecto va más allá de las siglas y de los colores políticos, lo estamos viendo en el apoyo que recibimos en todo el espectro de quienes están encargados de diseñar los marcos regulatorios y organizativos. Hay una disposición para trabajar conjuntamente, todos se creen que este es un proyecto serio, no de parte, sino de país y en el que España puede demostrar a Europa que el potencial local se transforma en innovación para todo el continente. Aragón importa porque se va a convertir en un lugar, como todas las capitales tecnológicas, al que la gente quiere ir.

La pregunta de la capacidad energética es recurrente y es el gran debate. ¿Existe una burbuja de centros de datos?

Amazon no mira por el retrovisor, compite consigo misma e intenta tener el mejor de los proyectos. Sabemos dónde queremos ir y hemos demostrado ya el cómo queremos ir, de una forma respetuosa con los lugares donde vamos, en conversación continua con las administraciones regionales y sobre todo locales. En diálogo con los agentes sociales, con las empresas y con los actores económicos y sociales del territorio para que nuestra huella y nuestra presencia sean percibidas de forma positiva. Algún alcalde nos ha reconocido que había respirado al saber que éramos nosotros los promotores y eso es el mejor de los piropos. E incluso alguno, al hablar la primera vez, nos ha admitido que llevaba esperando nuestra llamada varios años.

El consumo de agua es otro gran debate. ¿Las ampliaciones y los nuevos centros de datos tendrán el mismo sistema de refrigeración que los actuales, o se va a apostar por el circuito cerrado, que a priori permite consumir menos?

Estamos trabajando para que nuestra infraestructura opere de la manera lo más eficiente posible desde el punto de vista global,porque los centros de datos se pueden refrigerar de muchas maneras. Lo más eficiente es refrigerar lo menos posible, desde el diseño de los chips hasta el cómo operas tus cargas. Trabajamos con diseños propios, alcanzando niveles de eficiencia que no existen en el mercados. La combinación de tecnologías es lo que te ofrece la forma más óptima y sostenible, de la mano de las administraciones y de l CHE. En muchos de los municipios nos han dado las gracias por el esfuerzo que se está haciendo por trabajar en soluciones que además benefician a los sistemas de los propios pueblos, con mejoras en su red de distribución, potabilizadoras, depuradoras, recuperación de pozos que estaban abandonados y en varios proyectos que, al margen de nuestra infraestructura, ayudan a devolver más agua de la que necesitamos para nuestras operaciones. Lo importante es la letra pequeña, hay tecnologías que aparentemente necesitan menos agua para operar pero, si vas más arriba, a la cadena anterior, quizá descubres que el agua necesaria es superior que la que habrías necesitado para refrigerar. O que el consumo de energía que necesitas para refrigerar el centro de datos es mucho mayor.

Los centros de datos siguen siendo una tecnología muy nueva. Mucha gente no conoce exactamente lo que son y eso, al final, genera suspicacias, por ejemplo con el tema del empleo que generan en operación.

Un centro de datos funciona con tecnologías sumamente complejas. Cuando uno opera con la banca online, cuando se optimizan los procesos de riego e industriales o cuando vemos Netflix en casa, estamos apoyándonos en estas tecnologías, que no viven en las nubes, sino en estos centros de datos. Y para las comunidades que conviven muy de cerca con esas infraestructuras, como los ciudadanos de Huesca, Villanueva o El Burgo, es vital que perciban que somos vecinos que no queremos ser uno más, sino uno de los mejores. Vamos a destinar 30 millones en la próxima década en proyectos de todo tipo y ese impacto es vital. Respecto al empleo, hay un elemento fundamental, que es la idea del ecosistema. Fundamentalmente hay puestos de personas que operan ahí: lanzamiento de los servidores, control del frío y del calor, la seguridad... Pero también desde el punto de vista de la construcción, construir centros de datos es especializarse en una tecnología de altísimo nivel, lo que va a capacitar a muchas empresas locales para hacer eso mismo en otros lugares del mundo. No es fácil, no es inmediato, pero hemos lanzado el compromiso de traer una planta de racks (servidores) con 1.800 empleos directos.

La de AWS es una inversión estadounidense. ¿Podría afectar a sus planes la situación bélica actual y esa amenaza de Trump de cortar el comercio con España?

No tenemos ningún comentario en este momento. Trabajamos por Aragón y por España a largo plazo en eso estamos y en eso seguimos.